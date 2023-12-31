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Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150
Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150 - РИА Новости, 31.12.2023
Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150
Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 151, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T08:24
2023-12-31T08:24
2023-12-31T17:39
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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 151, сообщило агентство Синьхуа. Так, в Ганьсу погибли 117 человек, в провинции Цинхай число погибших увеличилось до 34.Ранее сообщалось о 148 погибших.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа на северо-западне Ганьсу в 23:59 (18:59 мск) 18 декабря. В районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Министерство финансов и Министерство по управлению ЧС КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) на помощь в чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ганьсу, китай, цинхай
В мире, Ганьсу, Китай, Цинхай
Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150
Число жертв землетрясения в китайской провинции Цинхай увеличилось до 34 человек
ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости.
Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 151, сообщило агентство Синьхуа
.
Так, в Ганьсу погибли 117 человек, в провинции Цинхай
число погибших увеличилось до 34.
Ранее сообщалось о 148 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа на северо-западне Ганьсу в 23:59 (18:59 мск) 18 декабря. В районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Министерство финансов и Министерство по управлению ЧС КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) на помощь в чрезвычайной ситуации.
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