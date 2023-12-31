https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919217841.html

Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150

Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150 - РИА Новости, 31.12.2023

Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая превысило 150

Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 151, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T08:24

2023-12-31T08:24

2023-12-31T17:39

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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 151, сообщило агентство Синьхуа. Так, в Ганьсу погибли 117 человек, в провинции Цинхай число погибших увеличилось до 34.Ранее сообщалось о 148 погибших.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа на северо-западне Ганьсу в 23:59 (18:59 мск) 18 декабря. В районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Министерство финансов и Министерство по управлению ЧС КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) на помощь в чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, ганьсу, китай, цинхай