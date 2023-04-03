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При землетрясении на Камчатке никто не пострадал - РИА Новости, 03.04.2023
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08:23 03.04.2023 (обновлено: 08:28 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862554596.html
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал - РИА Новости, 03.04.2023
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал
Пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет, заявили в Telegram-канале Минздрава Камчатского края. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:23
2023-04-03T08:28
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет, заявили в Telegram-канале Минздрава Камчатского края. Сейчас сотрудники Минздрава собирают информацию повреждениях лечебных учреждений, добавили в пресс-службе ведомства. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9 и зафиксировали еще пять землетрясений магнитудой до 4,6. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край
При землетрясении на Камчатке никто не пострадал

Минздрав региона: в результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет, заявили в Telegram-канале Минздрава Камчатского края.
«

"На данный момент пострадавших в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения Камчатского края.

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Сейчас сотрудники Минздрава собирают информацию повреждениях лечебных учреждений, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9 и зафиксировали еще пять землетрясений магнитудой до 4,6.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
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