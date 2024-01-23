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На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения
На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения - РИА Новости, 23.01.2024
На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения
Три человека погибли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:08
2024-01-23T16:08
2024-01-23T16:08
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Три человека погибли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, передает Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района во вторник в 2.09 по местному времени (понедельник 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3. После землетрясения местные власти немедленно приступили к реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях, направив в пострадавшие районы пожарные, медицинские и коммуникационные службы, в общей сложности 236 транспортных средств и 1055 человек. Согласно последним данным, "погибли три человека и еще пятеро получили ранения". Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.
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в мире, китай, аксу, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, Аксу, Синьцзян-Уйгурский автономный район
На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения
В китайском Синьцзяне три человека погибли после землетрясения магнитудой 7,1