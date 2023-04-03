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Магнитуду землетрясения на Камчатке повысили до 6,9 - РИА Новости, 03.04.2023
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06:37 03.04.2023 (обновлено: 07:46 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547627.html
Магнитуду землетрясения на Камчатке повысили до 6,9
Магнитуду землетрясения на Камчатке повысили до 6,9 - РИА Новости, 03.04.2023
Магнитуду землетрясения на Камчатке повысили до 6,9
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T06:37
2023-04-03T07:46
камчатка
российская академия наук
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.Ранее ученые оценили магнитуду в 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по их данным, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5.В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. По данным "Камчатскэнерго", несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился один из турбогенераторов. Энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты.Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров пояснил в Telegram-канале, что жители Камчатки почувствовали землетрясение, поскольку его эпицентр находился близко к поверхности. При этом позднее он назвал сейсмическое событие "заметным" для региона.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась.
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камчатка, российская академия наук, петропавловск-камчатский
Камчатка, Российская академия наук, Петропавловск-Камчатский
Магнитуду землетрясения на Камчатке повысили до 6,9

Ученые повысили магнитуду землетрясения на Камчатке до 6,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Ранее ученые оценили магнитуду в 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по их данным, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. По данным "Камчатскэнерго", несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился один из турбогенераторов. Энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты.
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров пояснил в Telegram-канале, что жители Камчатки почувствовали землетрясение, поскольку его эпицентр находился близко к поверхности. При этом позднее он назвал сейсмическое событие "заметным" для региона.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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КамчаткаРоссийская академия наукПетропавловск-Камчатский
 
 
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