https://ria.ru/20231111/afganistan-1908826849.html

Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан

Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан - РИА Новости, 11.11.2023

Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан

Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:59

2023-11-11T10:59

2023-11-11T12:28

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."11 ноября от имени Правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого М. Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза. Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - сообщили в МИД России.Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20231101/afganistan-1906689927.html

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Варвара Скокшина

в мире, афганистан, россия