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Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан - РИА Новости, 11.11.2023
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10:59 11.11.2023 (обновлено: 12:28 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/afganistan-1908826849.html
Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан
Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан - РИА Новости, 11.11.2023
Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан
Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:59
2023-11-11T12:28
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."11 ноября от имени Правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого М. Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза. Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - сообщили в МИД России.Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.
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в мире, афганистан, россия
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Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан

Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов

© Фото : МИД России/TelegramСпецборт Минобороны России, доставивший в Кабул 40 тонн гуманитарного груза. 11 ноября 2023
Спецборт Минобороны России, доставивший в Кабул 40 тонн гуманитарного груза. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Спецборт Минобороны России, доставивший в Кабул 40 тонн гуманитарного груза. 11 ноября 2023
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
"11 ноября от имени Правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого М. Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза. Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - сообщили в МИД России.
Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.
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