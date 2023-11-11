Два спецборта Минобороны доставили гуманитарные грузы в Афганистан
Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов
© Фото : МИД России/TelegramСпецборт Минобороны России, доставивший в Кабул 40 тонн гуманитарного груза. 11 ноября 2023
Спецборт Минобороны России, доставивший в Кабул 40 тонн гуманитарного груза. 11 ноября 2023
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
"11 ноября от имени Правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого М. Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза. Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - сообщили в МИД России.
Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.