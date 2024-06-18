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В Иране произошло землетрясение, есть погибшие - РИА Новости, 18.06.2024
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16:18 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953720369.html
В Иране произошло землетрясение, есть погибшие
В Иране произошло землетрясение, есть погибшие - РИА Новости, 18.06.2024
В Иране произошло землетрясение, есть погибшие
Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате землетрясения магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера, произошедшего в северо-восточной иранской... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:18
2024-06-18T16:18
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате землетрясения магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера, произошедшего в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави, заявил глава префектуры провинции Ходжатолла Шариатмадари, его слова приводит агентство ISNA. "Пять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера и его афтершока силой 2,7 баллов... К сожалению, два человека погибли в городе Кашмар (провинции Хорасан-Резави - ред.) в результате обрушения фасада коммерческого здания", - сказал он. Чиновник уточнил, что в провинции развернуты работы по разбору завалов. На данный момент, по его словам, спасателям удалось извлечь из-под завалов ребенка, пострадавший доставлен в больницу, также спасатели работают над спасением из-под завалов семейной пары.
https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953608794.html
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране произошло землетрясение, есть погибшие

В Иране при землетрясении магнитудой 5 баллов погибли два человека

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате землетрясения магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера, произошедшего в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави, заявил глава префектуры провинции Ходжатолла Шариатмадари, его слова приводит агентство ISNA.
"Пять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера и его афтершока силой 2,7 баллов... К сожалению, два человека погибли в городе Кашмар (провинции Хорасан-Резави - ред.) в результате обрушения фасада коммерческого здания", - сказал он.
Чиновник уточнил, что в провинции развернуты работы по разбору завалов. На данный момент, по его словам, спасателям удалось извлечь из-под завалов ребенка, пострадавший доставлен в больницу, также спасатели работают над спасением из-под завалов семейной пары.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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