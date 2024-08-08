https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html

На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами

На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами - РИА Новости, 08.08.2024

На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами

Цунами высотой до метра достигло побережья японской префектуры Миядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:17

2024-08-08T11:17

2024-08-08T13:57

в мире

япония

миядзаки (префектура)

эхимэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964867475_0:176:3164:1956_1920x0_80_0_0_60d0644477a743feae2233db251ce857.jpg

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Цунами высотой до метра достигло побережья японской префектуры Миядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщил телеканал NHK.На побережье зафиксировали приливную волну около 50 сантиметров.Согласно информации телеканала, приливная волна высотой до метра ожидается также в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Кюсю в 16:43 по местному времени (10:43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.Изначально магнитуду землетрясения определили как 6,9, но затем повысили до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.После землетрясения объявили угрозу цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.

https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html

япония

миядзаки (префектура)

эхимэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, миядзаки (префектура), эхимэ