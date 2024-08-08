На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами
На побережье острова Кюсю после мощного землетрясения обрушилось цунами
© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпонский остров Кюсю
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японский остров Кюсю. Архивное фото
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Цунами высотой до метра достигло побережья японской префектуры Миядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщил телеканал NHK.
На побережье зафиксировали приливную волну около 50 сантиметров.
© Japan Meterological AgencyКарта с обозначенными очагами землетрясения у восточного побережья острова Кюсю, Япония
© Japan Meterological Agency
Карта с обозначенными очагами землетрясения у восточного побережья острова Кюсю, Япония
Согласно информации телеканала, приливная волна высотой до метра ожидается также в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.
Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Кюсю в 16:43 по местному времени (10:43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.
Изначально магнитуду землетрясения определили как 6,9, но затем повысили до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
После землетрясения объявили угрозу цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.