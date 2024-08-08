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На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами - РИА Новости, 08.08.2024
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11:17 08.08.2024 (обновлено: 13:57 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html
На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами
На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами - РИА Новости, 08.08.2024
На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами
Цунами высотой до метра достигло побережья японской префектуры Миядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:17
2024-08-08T13:57
в мире
япония
миядзаки (префектура)
эхимэ
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ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Цунами высотой до метра достигло побережья японской префектуры Миядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщил телеканал NHK.На побережье зафиксировали приливную волну около 50 сантиметров.Согласно информации телеканала, приливная волна высотой до метра ожидается также в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Кюсю в 16:43 по местному времени (10:43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.Изначально магнитуду землетрясения определили как 6,9, но затем повысили до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.После землетрясения объявили угрозу цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html
япония
миядзаки (префектура)
эхимэ
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в мире, япония, миядзаки (префектура), эхимэ
В мире, Япония, Миядзаки (префектура), Эхимэ
На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами

На побережье острова Кюсю после мощного землетрясения обрушилось цунами

© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпонский остров Кюсю
Японский остров Кюсю - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японский остров Кюсю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Цунами высотой до метра достигло побережья японской префектуры Миядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщил телеканал NHK.
На побережье зафиксировали приливную волну около 50 сантиметров.
© Japan Meterological AgencyКарта с обозначенными очагами землетрясения у восточного побережья острова Кюсю, Япония
Карта с обозначенными очагами землетрясения у восточного побережья острова Кюсю, Япония - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Japan Meterological Agency
Карта с обозначенными очагами землетрясения у восточного побережья острова Кюсю, Япония
Согласно информации телеканала, приливная волна высотой до метра ожидается также в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.
Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Кюсю в 16:43 по местному времени (10:43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.
Изначально магнитуду землетрясения определили как 6,9, но затем повысили до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
После землетрясения объявили угрозу цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
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