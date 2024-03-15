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Биография Александра Ширвиндта

Биография Александра Ширвиндта - РИА Новости, 15.03.2024

Биография Александра Ширвиндта

Советский и российский актер театра и кино, президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Анатольевич Ширвиндт родился 19... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:31

2024-03-15T21:31

2024-03-15T21:35

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Советский и российский актер театра и кино, президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Анатольевич Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве.В 1956 году Александр Ширвиндт окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Веры Львовой).По окончании училища был принят в труппу Театра имени Ленинского Комсомола (ныне Ленком). Дебютировал на сцене театра в роли Белого офицера в спектакле по пьесе Всеволода Вишневского "Первая Конная". Потом были работы в спектаклях "Товарищи-романтики" Марка Соболя, "До свидания, мальчики!" Бориса Балтера, "Колесо счастья" Братьев Тур, "Вам 22, старики!" Эдварда Радзинского и др.Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в "Чайке" Антона Чехова, Людовик в "Мольере" Михаила Булгакова, Гудериан в "Каждому свое" Самуила Алешина, Феликс в "104 страницах про любовь" и кинорежиссер Нечаев в "Снимается кино" Эдварда Радзинского. Всего на сцене Театра имени Ленинского комсомола Александр Ширвиндт сыграл более 30 ролей.В 1968 году вслед за Анатолием Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года. В Театре на Малой Бронной сыграл в спектаклях "Счастливые дни несчастливого человека" Алексея Арбузова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и др. С 1970 года Александр Ширвиндт работал в Московском театре сатиры. С декабря 2000 года по ноябрь 2021 года занимал должность художественного руководителя театра, с 16 ноября 2021 года – пост президента Московского академического театра сатиры. Первой ролью Александра Ширвиндта в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше (1970).Среди других спектаклей – "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца (1971), "Ревизор" Николая Гоголя (1972), "Клоп" Владимира Маяковского (1973), "Горе от ума" Александра Грибоедова (1976), "Трехгрошовая опера" Бертольда Брехта (1982), "Счастливцев – Несчастливцев" Григория Горина (1997), "Привет от Цюрупы" Фазиля Искандера (1999), "Андрюша" Аркадия Арканова и Александра Ширвиндта (2001), "Орнифль" Жана Ануя (2001), "Мольер" ("Кабала святош") Михаила Булгакова (2009), "Между светом и тенью" Теннесси Уильямса (2010), "Грустно, но смешно" (2014) и другие. В последние годы играл в фантасмагории Родиона Овчинникова "Где мы?∞!..." (2018).С первых дней работы в Театре сатиры Александр Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе Миклоша Дьярфаша. Позднее он нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки / сценария.Всего за время работы в театре Александр Ширвиндт поставил более 20 спектаклей, в том числе "Нам – 50!" (в соавторстве с Григорием Гориным, совместная постановка с Маргаритой Микаэлян, 1974), "Маленькие комедии большого дома" (совместно с Андреем Мироновым, 1973), "Недоросль" (1978), "Ее Превосходительство" (1979), "Концерт для театра с оркестром" (в соавторстве с Григорием Гориным, 1982), "Молчи, грусть, молчи…" (1985), "Страсти Черноморья" (1988), "Андрюша" (в соавторстве с Аркадием Аркановым, 2001), "Слишком женатый таксист" (2003), "Швейк, или Гимн идиотизму" (2004), "Женщины без границ" (2007), "Дураки" (2013), "Чемоданчик" (2015) и др.В кино Александр Анатольевич дебютировал в 1956 году, исполнив роль Вадима Ухова в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича "Она вас любит". В дальнейшем он снимался в фильмах "Приходите завтра…" (1962), "Майор "Вихрь"" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Старики-разбойники" (1971), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "12 стульев" (1976), "Небесные ласточки" (1976), "Трое в лодке" не считая собаки" (1979), "Отпуск за свой счет" (1981), "Вокзал для двоих" (1982), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "Бабник" (1990), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Пестрые сумерки" (2009) и другие. Фильмография актера насчитывает более 60-ти киноработ.Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. Как автор и режиссер он работал с Тарапунькой и Штепселем (Ефим Березин и Юрий Тимошенко), Львом Мировым и Марком Новицким, Леонидом Утесовым, а позднее с Львом Шимеловым, Лейлой Ашрафовой, Владимиром Винокуром, Ильей Олейниковым. Александр Ширвиндт придумал популярный дуэт "Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична" (Вадим Тонков и Борис Владимиров), писал эстрадные монологи для актеров Веры Марецкой, Михаила Пуговкина, Всеволода Санаева и многих других.Александр Ширвиндт вел циклы передач на телевидении "Семь нас и джаз", "Терем-теремок"; "Театральные встречи" и др.Ширвиндт преподавал в Театральном училище (институте) имени Бориса Щукина. Его учениками были Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Леонид Трушкин, Амалия Мордвинова, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник и многие другие.Являлся автором нескольких книг. В 1994 году вышла книга "Былое без дум", написанная Ширвиндтом в соавторстве с известным искусствоведом Борисом Поюровским, в 2006 – "SCHIRWINDT, стертый с лица земли. Книга воспоминаний", в 2013 – "Проходные дворы биографии", в 2014 — "Склероз, рассеянный по жизни", в 2017 – "В промежутках между".Александр Ширвиндт – народный артист РСФСР (1989), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2004, 2009, 2014, 2019). Был награжден орденом Дружбы народов (1994).Являлся лауреатом премий "Хрустальная Турандот" (2009), "Звезда театрала" (2009), национальной премии "Фигаро" имени Андрея Миронова (2015)."Золотая маска" (2018) и др.15 марта 2024 года стало известно, что Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, александр ширвиндт, григорий горин, андрей миронов, ленком, рсфср, москва, культура