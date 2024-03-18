https://ria.ru/20240318/shirvindt-1933963256.html

У Театра сатиры выстроилась очередь из желающих проститься с Ширвиндтом

У Театра сатиры выстроилась очередь из желающих проститься с Ширвиндтом - РИА Новости, 18.03.2024

У Театра сатиры выстроилась очередь из желающих проститься с Ширвиндтом

У Театра сатиры выстроилась большая очередь из пришедших проститься с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:12

2024-03-18T12:12

2024-03-18T22:38

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. У Театра сатиры выстроилась большая очередь из пришедших проститься с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Прощание с ним начнется в 13:00 мск, но очередь из поклонников его таланта уже выстроилась у Концертного зала имени Чайковского до метро. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956-м был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021-м стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

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Прощание с Александром Ширвиндтом В Москве сегодня прощаются с Александром Ширвиндтом. У Театра Сатиры выстроилась большая очередь пришедших проводить народного артиста в последний путь. 2024-03-18T12:12 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр ширвиндт, москва