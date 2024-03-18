https://ria.ru/20240318/soboleznovaniya-1934059211.html
В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта
В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта - РИА Новости, 18.03.2024
В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил глубокие соболезнования семье Александра Ширвиндта, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:46
2024-03-18T16:46
2024-03-18T16:46
религия
россия
москва
александр ширвиндт
федерация еврейских общин россии
религия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил глубокие соболезнования семье Александра Ширвиндта, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе организации.Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом выдающегося российского артиста Александра Анатольевича Ширвиндта", - говорится в послании Александра Бороды в адрес вдовы и сына актера.Президент ФЕОР отметил, что Ширвиндт был народным артистом по призванию."Миллионы зрителей по всей стране любили и понимали его особый взгляд на мир, легкий юмор и добрую иронию. Во всем, чему бы ни посвящал себя Александр Анатольевич, проявлялся его ярчайший талант, заразительный оптимизм и неиссякаемая любовь к жизни и творчеству", - подчеркивается в тексте соболезнования.Александр Борода также отметил свойственную артисту-сатирику потребность врачевать человеческие сердца"Это нашло продолжение в общественной и благотворительной деятельности Александра Анатольевича. Он не только подмечал несовершенства мира, но и делал многое, чтобы их исправить. Для нас было огромной честью в 2018 году наградить его премией "Скрипач на крыше". Название номинации всецело передает то, чем был и останется для нас Александр Анатольевич – "Человек-легенда". Еврейская община скорбит вместе с вами об этой невосполнимой утрате и молится о поднятии души Александра Анатольевича", - добавил президент ФЕОР.Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был его художественным руководителем, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы, ли С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934046980.html
https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933507157.html
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр ширвиндт, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Россия, Москва, Александр Ширвиндт, Федерация еврейских общин России, Религия
В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта
Президент ФЕОР выразил соболезнования семье Александра Ширвиндта
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил глубокие соболезнования семье Александра Ширвиндта, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе организации.
Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу.
Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры
"От имени Федерации еврейских общин России
и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом выдающегося российского артиста Александра Анатольевича Ширвиндта", - говорится в послании Александра Бороды в адрес вдовы и сына актера.
Президент ФЕОР отметил, что Ширвиндт был народным артистом по призванию.
"Миллионы зрителей по всей стране любили и понимали его особый взгляд на мир, легкий юмор и добрую иронию. Во всем, чему бы ни посвящал себя Александр Анатольевич, проявлялся его ярчайший талант, заразительный оптимизм и неиссякаемая любовь к жизни и творчеству", - подчеркивается в тексте соболезнования.
Александр Борода также отметил свойственную артисту-сатирику потребность врачевать человеческие сердца
К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте
"Это нашло продолжение в общественной и благотворительной деятельности Александра Анатольевича. Он не только подмечал несовершенства мира, но и делал многое, чтобы их исправить. Для нас было огромной честью в 2018 году наградить его премией "Скрипач на крыше". Название номинации всецело передает то, чем был и останется для нас Александр Анатольевич – "Человек-легенда". Еврейская община скорбит вместе с вами об этой невосполнимой утрате и молится о поднятии души Александра Анатольевича", - добавил президент ФЕОР.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве
. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был его художественным руководителем, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы, ли С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта