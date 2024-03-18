https://ria.ru/20240318/soboleznovaniya-1934059211.html

В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта

В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта - РИА Новости, 18.03.2024

В ФЕОР выразили соболезнования семье Александра Ширвиндта

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил глубокие соболезнования семье Александра Ширвиндта, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:46

2024-03-18T16:46

2024-03-18T16:46

религия

россия

москва

александр ширвиндт

федерация еврейских общин россии

религия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил глубокие соболезнования семье Александра Ширвиндта, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе организации.Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом выдающегося российского артиста Александра Анатольевича Ширвиндта", - говорится в послании Александра Бороды в адрес вдовы и сына актера.Президент ФЕОР отметил, что Ширвиндт был народным артистом по призванию."Миллионы зрителей по всей стране любили и понимали его особый взгляд на мир, легкий юмор и добрую иронию. Во всем, чему бы ни посвящал себя Александр Анатольевич, проявлялся его ярчайший талант, заразительный оптимизм и неиссякаемая любовь к жизни и творчеству", - подчеркивается в тексте соболезнования.Александр Борода также отметил свойственную артисту-сатирику потребность врачевать человеческие сердца"Это нашло продолжение в общественной и благотворительной деятельности Александра Анатольевича. Он не только подмечал несовершенства мира, но и делал многое, чтобы их исправить. Для нас было огромной честью в 2018 году наградить его премией "Скрипач на крыше". Название номинации всецело передает то, чем был и останется для нас Александр Анатольевич – "Человек-легенда". Еврейская община скорбит вместе с вами об этой невосполнимой утрате и молится о поднятии души Александра Анатольевича", - добавил президент ФЕОР.Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был его художественным руководителем, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы, ли С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934046980.html

https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933507157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, александр ширвиндт, федерация еврейских общин россии, религия