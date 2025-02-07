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День Иверской иконы Божией Матери в 2025

День Иверской иконы Божией Матери 2025: история праздника и традиции

День Иверской иконы Божией Матери в 2025

Православные верующие отмечают 25 февраля день Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых известных образов Богородицы в России и мире. В церковном... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:28:00+03:00

2025-02-07T17:28:00+03:00

2025-02-07T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Православные верующие отмечают 25 февраля день Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых известных образов Богородицы в России и мире. В церковном календаре ему посвящено сразу три памятные даты. История и традиции праздника, в какие еще дни чтут в 2025 году память Иверского образа – в материале РИА Новости.День Иверской иконы Божией МатериСуществует расхожее представление, что Иверская икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Согласно преданию, древний образ в IX столетии спасли от рук иконоборцев. Однако ряд современных искусствоведов датирует ее более поздним периодом – XI-XII веками.В церковном календаре есть несколько праздников, посвященных Иверской иконе Божьей Матери. Первый установлен в память об ее чудесном обретении монахами святой горы Афон. Произошло это, предположительно, в начале ХI века на следующий день после Пасхи. Верующие вспоминают это событие во вторник Светлой седмицы – недели, следующей сразу за Христовым Воскресением.Два других памятных дня отсылают ко времени, когда первый список иконы попал в Москву – 26 октября 1648 года и 25 февраля 1656 года. Не так давно в церковном календаре появился еще один праздник. Он связан с возвращением Церкви 6 мая 2012 году древнего списка Иверской иконы, много лет хранившегося в Историческом музее.История и традицииСуществует несколько версий происхождения Иверского образа. Согласно одной из них, до того, как оказаться на Святой горе он находилась в Иверии (древнем царстве на территории современной Грузии). По другой — был перенесен в Афонский Иверский монастырь из Трапезунда (средневекового государства на северо-востоке Малой Азии).Третий вариант гласит: икона попала на Афон из Никеи – города, который в наши дни известен как Изник. По преданию, в царствование императора Феофила – период иконоборчества – некая благочестивая вдова, чтобы спасти хранившийся у нее образ, завернула его в полотно и пустила по морю. Через несколько десятилетий монахи грузинского Иверского монастыря увидели на горизонте яркий свет. А когда пришли к берегу, то увидели, как по воде к ним приближается образ Богоматери, поддерживаемый огненным столбом.С тех пор Иверская икона осталась на Афоне. Правда иноки не раз замечали, что она чудесным образом перемещалась из храма, где ее хранили, на монастырские ворота. В итоге, там ее и оставили. Отсюда другое название Иверской – "Вратарница". Тем самым Богоматерь показывала, что Сама будет Хранительницей сего места.Со временем списки Иверской разошлись по всему миру, но сама древняя икона, оказавшись тысячу лет назад на Афоне, никогда больше не покидала остров.История Иверской иконы оказалась тесно связана с Россией. Первые ее реплики были сделаны на Афоне и присланы в Москву в XVII веке по просьбе будущего патриарха Никона.От них затем пошли и все дальнейшие списки, разошедшиеся по разным храмам и обителям страны и мира. Любопытно, что в ХХ столетии в Россию с Афона прибыл еще один список Иверской святыни. Произошло это в 1995 году.Еще один список, выполненный на Святой горе в прошлом веке, оказался в канадском Монреале. Его привез и бережно хранил паломник Иосиф Муньос Кортес. После того как икона стала мироточить, в течение 15 лет он возил ее по православным приходам Америки, Новой Зеландии и Европы.В церковном календаре Иверскую икону вспоминают трижды: 25 февраля – день перенесения русского списка на Валдай, во вторник Светлой седмицы – считается, что именно тогда икону в водах заметили афонские иноки, – и 26 октября – когда в Москву прибыл второй список иконы. В эти дни в храмах читают специальные молитвы Богородице, служат особые молебны. Деву Марию принято просить о здоровье, милосердии и отпущении грехов.Для верующих праздник лучше всего провести с пользой для души. Например, посвятить время чтению духовной литературы (житий святых или поучений святых отцов). Всяческих ссор и размолвок в этот день следует избегать. А также не стоит сквернословить и злоупотреблять алкоголем.В 2025 году праздник выпадает на вторник (25 февраля), а значит, не постный день. Поэтому на стол можно поставить молочные и животные продукты.ПриметыНикаких примет, в народном понимании, с Иверской иконой не связано. Но ее издревле почитали цари и простые люди. В дореволюционной Москве даже стояли длинные очереди паломников, желающих приложиться к святыне.Также считается, что оригинальный образ оставит Святую гору только перед вторым пришествием. Монахи не раз замечали, что накануне некоторых трагических потрясений лампада перед иконой ни с того ни с сего начинала раскачиваться.Иверская икона Божией МатериИконографияИконографический тип Иверской Богородицы – это Одигитрия (в переводе с греческого "Путеводительница"). Однако в ней имеются и характерные черты иконографии Елеуса ("Умиление"). Это выражается в максимально близком расположении фигур Богоматери и Богомладенца, а также их склоненных друг к другу головах.Мать держит Сына на согнутой левой руке, правая же прижата к груди в молитвенном жесте. Сын восседает на деснице матери, словно на троне, правой рукой благословляя Богородицу, а в левой держа свиток с Евангелием.Часто на списках Иверской иконы прямо на лице Богоматери можно увидеть рану. По преданию ее нанес воин-иконоборец. На афонском оригинале же на самом деле видны изменения красочного слоя, которые напоминают запекшуюся кровь. Именно по этим "каплям" легко отличить Иверскую от других богородичных образов – Владимирской, Казанской.Еще в XVI столетии грузинские мастера изготовили для Иверской иконы роскошный серебряный оклад с позолотой и драгоценными камнями. Он покрывает практически всю поверхность святыни. Так что взору доступны только лики Богоматери и Спасителя.В чем помогаетУ верующих есть традиция обращаться к Иверской иконе по самым разным вопросам. Известно немало случаев, когда люди излечивались от болезней, находили выход из самых трудных ситуаций, помолившись перед ней.Например, в XIX веке в Москве некий учитель музыки оглох и уже потерял всякую надежду на выздоровление. Но однажды, проходя мимо Иверской часовни, он захотел зайти и помолиться перед святыней. При том, что сам был протестантом. Приложившись к образу, он вдруг снова стал слышать.Однако священнослужители подчеркивают: молятся не иконе, а Богородице и Христу, запечатленным на ней. Поэтому неверно будет воспринимать ее как некий волшебный предмет.Где правильно ее расположитьКак и любую другую икону, Иверскую можно разместить в "красном углу". Это традиционно юго-восточный угол в жилище.

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https://ria.ru/20250119/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250207/sretenie_gospodne-1844706150.html

https://ria.ru/20250207/tserkovnyy-1914410309.html

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Никита Бизин

афон (гора), москва, россия, религиозные праздники