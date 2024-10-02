Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет

Один из актеров, задействованных в "Игроках", Сергей Шнырев отметил, что это будет сатирический спектакль. "Но несмотря на то, что мы будем изучать вместе со зрителем природу лжи, постараемся это сделать весело, с праздничным задором. Мне кажется, этот спектакль может отличаться от предыдущих постановок своей яркостью, фантасмагорией. В этом спектакле у нас сугубо мужская компания, но есть и сюрприз - несмотря на то, что здесь не предусмотрена женская роль, у нашего героя появится муза", - рассказал он.

На фото: спектакль-концерт "Планета Ширвиндт".