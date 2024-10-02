Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет
"Планета Ширвиндт" — расширенная версия спектакля, который показывали в день рождения Александра Анатольевича 19 июля.
На фото: актер Максим Аверин в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" в постановке Антона Буглака.
"Планета Ширвиндт" — расширенная версия спектакля, который показывали в день рождения Александра Анатольевича 19 июля.
На фото: актер Максим Аверин в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" в постановке Антона Буглака.
"Успех у постановки был огромен. Не все желающие смогли купить билеты. На вечер не смогли приехать многочисленные друзья и коллеги Ширвиндта, так как было лето, время отпусков. Именно поэтому мы решили сделать расширенную версию спектакля, в котором примут участие друзья, близкие люди Александра Анатольевича", - отметил художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.
На фото: народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов дарит цветы вдове Александра Ширвиндта Наталье Белоусовой.
"Успех у постановки был огромен. Не все желающие смогли купить билеты. На вечер не смогли приехать многочисленные друзья и коллеги Ширвиндта, так как было лето, время отпусков. Именно поэтому мы решили сделать расширенную версию спектакля, в котором примут участие друзья, близкие люди Александра Анатольевича", - отметил художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.
На фото: народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов дарит цветы вдове Александра Ширвиндта Наталье Белоусовой.
В постановке принимает участие сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт.
В постановке принимает участие сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт.
Первой премьерой сезона станет спектакль "Игроки" по Гоголю в постановке режиссера Альберта Хасиева 1 ноября.
На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".
Первой премьерой сезона станет спектакль "Игроки" по Гоголю в постановке режиссера Альберта Хасиева 1 ноября.
На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".
Один из актеров, задействованных в "Игроках", Сергей Шнырев отметил, что это будет сатирический спектакль. "Но несмотря на то, что мы будем изучать вместе со зрителем природу лжи, постараемся это сделать весело, с праздничным задором. Мне кажется, этот спектакль может отличаться от предыдущих постановок своей яркостью, фантасмагорией. В этом спектакле у нас сугубо мужская компания, но есть и сюрприз - несмотря на то, что здесь не предусмотрена женская роль, у нашего героя появится муза", - рассказал он.
На фото: спектакль-концерт "Планета Ширвиндт".
Один из актеров, задействованных в "Игроках", Сергей Шнырев отметил, что это будет сатирический спектакль. "Но несмотря на то, что мы будем изучать вместе со зрителем природу лжи, постараемся это сделать весело, с праздничным задором. Мне кажется, этот спектакль может отличаться от предыдущих постановок своей яркостью, фантасмагорией. В этом спектакле у нас сугубо мужская компания, но есть и сюрприз - несмотря на то, что здесь не предусмотрена женская роль, у нашего героя появится муза", - рассказал он.
На фото: спектакль-концерт "Планета Ширвиндт".
Премьера спектакля "Чистый понедельник" по Ивану Бунину в постановке Евгения Закирова пройдет 16 ноября на сцене "Чердак Сатиры". По словам Евгения Герасимова, это очень современная и русская история.
На фото: актер Юрий Нифонтов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".
Премьера спектакля "Чистый понедельник" по Ивану Бунину в постановке Евгения Закирова пройдет 16 ноября на сцене "Чердак Сатиры". По словам Евгения Герасимова, это очень современная и русская история.
На фото: актер Юрий Нифонтов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".
Детский спектакль "Бонжур, месье Перро!" по мотивам сказок Шарля Перро на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна" театр представит 15 декабря. "Фантазия по мотивам сказок Шарля Перро объединит героев разных историй: принцесс, королей, фей", — пояснил худрук.
На фото: актриса Елена Подкаминская в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" .
Детский спектакль "Бонжур, месье Перро!" по мотивам сказок Шарля Перро на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна" театр представит 15 декабря. "Фантазия по мотивам сказок Шарля Перро объединит героев разных историй: принцесс, королей, фей", — пояснил худрук.
На фото: актриса Елена Подкаминская в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" .
Также в планах ближе к Новому году выпустить пластический спектакль "Женитьба" по Гоголю на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна".
На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".
Также в планах ближе к Новому году выпустить пластический спектакль "Женитьба" по Гоголю на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна".
На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".
Театр сатиры отметит 100-летие ярким шоу-спектаклем 1 и 2 декабря, откроет выставку "Век Сатиры", запустит брендированный поезд в метро и выпустит карту "Тройка".
На фото: актеры Юрий Васильев и Алёна Яковлева в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".
Театр сатиры отметит 100-летие ярким шоу-спектаклем 1 и 2 декабря, откроет выставку "Век Сатиры", запустит брендированный поезд в метро и выпустит карту "Тройка".
На фото: актеры Юрий Васильев и Алёна Яковлева в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".
Здание Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве обновили к его столетию, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет. Специалисты привели в порядок купол театра, заменили его металлическое покрытие, вместо прежнего серого сделали терракотовое. Чтобы не скапливался снег, смонтировали обогрев на крыше и куполе, также заменили окна и обновили входную группу.
На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".
Здание Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве обновили к его столетию, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет. Специалисты привели в порядок купол театра, заменили его металлическое покрытие, вместо прежнего серого сделали терракотовое. Чтобы не скапливался снег, смонтировали обогрев на крыше и куполе, также заменили окна и обновили входную группу.
На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".