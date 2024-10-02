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Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет - РИА Новости, 02.10.2024
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Культура
 
14:07 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/teatr_satiry-1975906238.html
Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет
Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет - РИА Новости, 02.10.2024
Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет
Театр сатиры, который отмечает столетие, во вторник открыл 101-й сезон спектаклем "Планета Ширвиндт", посвященным легендарному художественному руководителю... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:07
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Театр сатиры, который отмечает столетие, во вторник открыл 101-й сезон спектаклем "Планета Ширвиндт", посвященным легендарному художественному руководителю Александру Ширвиндту. Кто из звезд принимает участие в постановке, и какие планы у коллектива в юбилейный год — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, александр ширвиндт, евгений герасимов, москва, россия, театр, театр сатиры (москва)
Фото, Культура, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, Москва, Россия, Театр, Театр сатиры (Москва)

Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Театр сатиры, который отмечает столетие, во вторник открыл 101-й сезон спектаклем "Планета Ширвиндт", посвященным легендарному художественному руководителю Александру Ширвиндту. Кто из звезд принимает участие в постановке, и какие планы у коллектива в юбилейный год — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Планета Ширвиндт" — расширенная версия спектакля, который показывали в день рождения Александра Анатольевича 19 июля.

На фото: актер Максим Аверин в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" в постановке Антона Буглака.

Актер Максим Аверин принимает участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

"Планета Ширвиндт" — расширенная версия спектакля, который показывали в день рождения Александра Анатольевича 19 июля.

На фото: актер Максим Аверин в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" в постановке Антона Буглака.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Успех у постановки был огромен. Не все желающие смогли купить билеты. На вечер не смогли приехать многочисленные друзья и коллеги Ширвиндта, так как было лето, время отпусков. Именно поэтому мы решили сделать расширенную версию спектакля, в котором примут участие друзья, близкие люди Александра Анатольевича", - отметил художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.

На фото: народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов дарит цветы вдове Александра Ширвиндта Наталье Белоусовой.

Народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов дарит цветы вдове Александра Ширвиндта Наталье Белоусовой после эстрадного спектакля-концерта Планета Ширвиндт

"Успех у постановки был огромен. Не все желающие смогли купить билеты. На вечер не смогли приехать многочисленные друзья и коллеги Ширвиндта, так как было лето, время отпусков. Именно поэтому мы решили сделать расширенную версию спектакля, в котором примут участие друзья, близкие люди Александра Анатольевича", - отметил художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.

На фото: народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов дарит цветы вдове Александра Ширвиндта Наталье Белоусовой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В постановке принимает участие сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт.

Сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт принимает участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт

В постановке принимает участие сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Первой премьерой сезона станет спектакль "Игроки" по Гоголю в постановке режиссера Альберта Хасиева 1 ноября.

На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".

Сцена из эстрадного спектакля-концерта Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Первой премьерой сезона станет спектакль "Игроки" по Гоголю в постановке режиссера Альберта Хасиева 1 ноября.

На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Один из актеров, задействованных в "Игроках", Сергей Шнырев отметил, что это будет сатирический спектакль. "Но несмотря на то, что мы будем изучать вместе со зрителем природу лжи, постараемся это сделать весело, с праздничным задором. Мне кажется, этот спектакль может отличаться от предыдущих постановок своей яркостью, фантасмагорией. В этом спектакле у нас сугубо мужская компания, но есть и сюрприз - несмотря на то, что здесь не предусмотрена женская роль, у нашего героя появится муза", - рассказал он.

На фото: спектакль-концерт "Планета Ширвиндт".

Эстрадный спектакль-концерт Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Один из актеров, задействованных в "Игроках", Сергей Шнырев отметил, что это будет сатирический спектакль. "Но несмотря на то, что мы будем изучать вместе со зрителем природу лжи, постараемся это сделать весело, с праздничным задором. Мне кажется, этот спектакль может отличаться от предыдущих постановок своей яркостью, фантасмагорией. В этом спектакле у нас сугубо мужская компания, но есть и сюрприз - несмотря на то, что здесь не предусмотрена женская роль, у нашего героя появится муза", - рассказал он.

На фото: спектакль-концерт "Планета Ширвиндт".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Премьера спектакля "Чистый понедельник" по Ивану Бунину в постановке Евгения Закирова пройдет 16 ноября на сцене "Чердак Сатиры". По словам Евгения Герасимова, это очень современная и русская история.

На фото: актер Юрий Нифонтов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".

Актер Юрий Нифонтов принимает участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Премьера спектакля "Чистый понедельник" по Ивану Бунину в постановке Евгения Закирова пройдет 16 ноября на сцене "Чердак Сатиры". По словам Евгения Герасимова, это очень современная и русская история.

На фото: актер Юрий Нифонтов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Детский спектакль "Бонжур, месье Перро!" по мотивам сказок Шарля Перро на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна" театр представит 15 декабря. "Фантазия по мотивам сказок Шарля Перро объединит героев разных историй: принцесс, королей, фей", — пояснил худрук.

На фото: актриса Елена Подкаминская в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" .

Актриса Елена Подкаминская принимает участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Детский спектакль "Бонжур, месье Перро!" по мотивам сказок Шарля Перро на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна" театр представит 15 декабря. "Фантазия по мотивам сказок Шарля Перро объединит героев разных историй: принцесс, королей, фей", — пояснил худрук.

На фото: актриса Елена Подкаминская в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт" .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также в планах ближе к Новому году выпустить пластический спектакль "Женитьба" по Гоголю на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна".

На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".

Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов принимает участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Также в планах ближе к Новому году выпустить пластический спектакль "Женитьба" по Гоголю на "Прогресс сцене Армена Джигарханяна".

На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Театр сатиры отметит 100-летие ярким шоу-спектаклем 1 и 2 декабря, откроет выставку "Век Сатиры", запустит брендированный поезд в метро и выпустит карту "Тройка".

На фото: актеры Юрий Васильев и Алёна Яковлева в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".

Актеры Юрий Васильев и Алёна Яковлева принимают участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Театр сатиры отметит 100-летие ярким шоу-спектаклем 1 и 2 декабря, откроет выставку "Век Сатиры", запустит брендированный поезд в метро и выпустит карту "Тройка".

На фото: актеры Юрий Васильев и Алёна Яковлева в эстрадном спектакле-концерте "Планета Ширвиндт".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Здание Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве обновили к его столетию, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет. Специалисты привели в порядок купол театра, заменили его металлическое покрытие, вместо прежнего серого сделали терракотовое. Чтобы не скапливался снег, смонтировали обогрев на крыше и куполе, также заменили окна и обновили входную группу.

На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".

Сцена из эстрадного спектакля-концерта Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры

Здание Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве обновили к его столетию, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет. Специалисты привели в порядок купол театра, заменили его металлическое покрытие, вместо прежнего серого сделали терракотовое. Чтобы не скапливался снег, смонтировали обогрев на крыше и куполе, также заменили окна и обновили входную группу.

На фото: сцена из эстрадного спектакля-концерта "Планета Ширвиндт".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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