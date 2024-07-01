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Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:28 01.07.2024 (обновлено: 23:06 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/shirvindt-1956749085.html
Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии "Ника"
Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024
Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии "Ника"
Специальным призом "Честь и достоинство" премии "Ника" посмертно награжден президент "Театра Сатиры", народный артист России Александр Ширвиндт, объявил актер... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:28
2024-07-01T23:06
культура
россия
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ссср
александр ширвиндт
леонид ярмольник
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специальным призом "Честь и достоинство" премии "Ника" посмертно награжден президент "Театра Сатиры", народный артист России Александр Ширвиндт, объявил актер Леонид Ярмольник. "Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме, но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком - Александр Ширвиндт", - сказал Ярмольник, объявляя лауреата специального приза. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие. Артист умер 15 марта в возрасте 89 лет. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20240422/bezrukov-1941591563.html
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россия, москва, ссср, александр ширвиндт, леонид ярмольник
Культура, Россия, Москва, СССР, Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник
Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии "Ника"

Ширвиндта посмертно наградили спецпризом "Честь и достоинство" премии "Ника"

© Фото : соцсети ФК "Торпедо"Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : соцсети ФК "Торпедо"
Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специальным призом "Честь и достоинство" премии "Ника" посмертно награжден президент "Театра Сатиры", народный артист России Александр Ширвиндт, объявил актер Леонид Ярмольник.
«
"Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме, но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком - Александр Ширвиндт", - сказал Ярмольник, объявляя лауреата специального приза.
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Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом.
Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина.
Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Артист умер 15 марта в возрасте 89 лет.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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КультураРоссияМоскваСССРАлександр ШирвиндтЛеонид Ярмольник
 
 
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