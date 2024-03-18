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Аверин назвал Ширвиндта великим человеком

Аверин назвал Ширвиндта великим человеком - РИА Новости, 18.03.2024

Аверин назвал Ширвиндта великим человеком

Заслуженный артист России Максим Аверин на прощании с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом отметил, что ему хотелось бы,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:01

2024-03-18T15:01

2024-03-18T15:01

культура

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин на прощании с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом отметил, что ему хотелось бы, чтобы стены прославленного театра хранили память о великом человеке. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Мне бы очень хотелось, чтобы эти стены прославленного театра хранили память о великом человеке… Я думаю, что сейчас там эти потрясающие парни: Марк Захаров, Миша Державин – они все собрались, смотрят на нас, улыбаются и говорят: "Не подведите, ребята", - сказал Аверин на церемонии прощания. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

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россия, москва, максим аверин, александр ширвиндт, марк захаров