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Аверин назвал Ширвиндта великим человеком - РИА Новости, 18.03.2024
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Культура
 
15:01 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pamyat-1934025557.html
Аверин назвал Ширвиндта великим человеком
Аверин назвал Ширвиндта великим человеком - РИА Новости, 18.03.2024
Аверин назвал Ширвиндта великим человеком
Заслуженный артист России Максим Аверин на прощании с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом отметил, что ему хотелось бы,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:01
2024-03-18T15:01
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москва
максим аверин
александр ширвиндт
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин на прощании с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом отметил, что ему хотелось бы, чтобы стены прославленного театра хранили память о великом человеке. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Мне бы очень хотелось, чтобы эти стены прославленного театра хранили память о великом человеке… Я думаю, что сейчас там эти потрясающие парни: Марк Захаров, Миша Державин – они все собрались, смотрят на нас, улыбаются и говорят: "Не подведите, ребята", - сказал Аверин на церемонии прощания. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html
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россия, москва, максим аверин, александр ширвиндт, марк захаров
Культура, Россия, Москва, Максим Аверин, Александр Ширвиндт, Марк Захаров
Аверин назвал Ширвиндта великим человеком

Аверин о Ширвиндте: хочется, чтобы стены театра хранили память об этом человеке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом РФ, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом
Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом РФ, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом РФ, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин на прощании с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом отметил, что ему хотелось бы, чтобы стены прославленного театра хранили память о великом человеке.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
«
"Мне бы очень хотелось, чтобы эти стены прославленного театра хранили память о великом человеке… Я думаю, что сейчас там эти потрясающие парни: Марк Захаров, Миша Державин – они все собрались, смотрят на нас, улыбаются и говорят: "Не подведите, ребята", - сказал Аверин на церемонии прощания.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураРоссияМоскваМаксим АверинАлександр ШирвиндтМарк Захаров
 
 
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