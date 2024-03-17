https://ria.ru/20240317/shirvindt-1933824357.html

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.03.2024

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище, дату выберет семья, сообщили в театре. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:40

2024-03-17T22:40

2024-03-17T22:40

александр ширвиндт

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище, дату выберет семья, сообщили в театре. Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. "Президент Московского академического театра сатиры Ширвиндт Александр Анатольевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации, согласно его воле", - говорится на официальном сайте театре. Уточняется, что решение о дате похорон примут родственники артиста, о чем сообщат позднее. "Театр окажет семье всю необходимую помощь", - заключили в сообщении. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

александр ширвиндт