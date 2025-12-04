В Москве установили мемориальную доску Александру Ширвиндту

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мемориальная доска народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту появилась на Котельнической набережной в Москве, сообщается на Мемориальная доска народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту появилась на Котельнической набережной в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В городе установили мемориальную доску Александру Ширвиндту , актеру театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральному режиссеру, сценаристу, педагогу, телеведущему, народному артисту РСФСР , полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", художественному руководителю и президенту Московского академического театра сатиры. Она появилась 3 декабря на фасаде дома 1/15, корпуса А на Котельнической набережной. Здесь Александр Ширвиндт прожил почти 58 лет - с 1966 по 2024 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мемориальная доска выполнена из бронзы авторским коллективом скульпторов Андрея и Павла Наличей. На ней изображен Александр Ширвиндт и надпись. Инициатором установки выступил Московский академический театр сатиры.

"В церемонии открытия участвовали представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, коллеги, родственники и друзья Александра Ширвиндта, москвичи и гости столицы", - добавляется в сообщении.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве . После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова "). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина.

Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.