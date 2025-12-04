Рейтинг@Mail.ru
В Москве установили мемориальную доску Александру Ширвиндту
Культура
 
09:42 04.12.2025 (обновлено: 10:00 04.12.2025)
В Москве установили мемориальную доску Александру Ширвиндту
Мемориальная доска народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту появилась на Котельнической набережной в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие мемориальной доски Александру Ширвиндту в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Открытие мемориальной доски Александру Ширвиндту в Москве
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мемориальная доска народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту появилась на Котельнической набережной в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В городе установили мемориальную доску Александру Ширвиндту, актеру театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральному режиссеру, сценаристу, педагогу, телеведущему, народному артисту РСФСР, полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", художественному руководителю и президенту Московского академического театра сатиры. Она появилась 3 декабря на фасаде дома 1/15, корпуса А на Котельнической набережной. Здесь Александр Ширвиндт прожил почти 58 лет - с 1966 по 2024 год", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия мемориальной доски Юлиану Семенову на фасаде комплекса Дом на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В центре Москвы открыли мемориальную доску писателю Юлиану Семенову
9 октября 2024, 15:18
Отмечается, что мемориальная доска выполнена из бронзы авторским коллективом скульпторов Андрея и Павла Наличей. На ней изображен Александр Ширвиндт и надпись. Инициатором установки выступил Московский академический театр сатиры.
"В церемонии открытия участвовали представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, коллеги, родственники и друзья Александра Ширвиндта, москвичи и гости столицы", - добавляется в сообщении.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина.
Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Артист умер 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.
Памятник телеведущему Александру Маслякову на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Москве открыли памятник телеведущему Александру Маслякову
11 сентября, 16:59
 
Культура
 
 
