От "Иронии судьбы" до "Чебурашки": где снимали любимые фильмы
© Централ Партнершип (2022)Постер фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
Постер фильма "Чебурашка"
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В новогодние праздники особенно хочется волшебства. Один из способов прикоснуться к нему — увидеть своими глазами места съемок хорошо знакомых фильмов. Как почувствовать себя героями любимых советских и российских картин — в материале РИА Новости.
"Ирония судьбы", "Зигзаг удачи", "Карнавал"
Культовую "Иронию судьбы, или С легким паром!" снимали в Москве. Квартира Жени Лукашина на "3-й улице Строителей" находится в доме 125 на проспекте Вернадского. Жилье Нади — неподалеку. На кадрах можно заметить характерный храм Архангела Михаила в Тропарево — в 1970-х годах вокруг него было много свободного места, но сегодня он окружен плотной застройкой. А шампанское герой Александра Ширвиндта покупает в Новых Черемушках — на заднем плане виден Дом аспиранта и стажера МГУ.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Маршрут по мотивам другого новогоднего фильма — "Зигзаг удачи" — проходит по центру города. Главные герои часто гуляют по Чистопрудному бульвару и Театральному проезду, не раз в кадре появляется храм Спаса Преображения на Песках.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
Одна из сцен "противостояния" персонажей снята недалеко от театра "Современник". А счастливую облигацию герой Евгения Леонова покупает в "банке" по адресу: Трубниковский переулок, дом 4. Кстати, съемки уличных сцен проходили в разгар январских морозов, температура иногда опускалась до минус двадцати с лишним градусов. Актерам тогда было непросто.
© Киностудия им. М. Горького (1981)Кадр из фильма "Карнавал"
© Киностудия им. М. Горького (1981)
Кадр из фильма "Карнавал"
Не менее колоритной получится прогулка по местам, показанным в фильме "Карнавал" с Ириной Муравьевой. Ее героиня приезжает на Курский вокзал — на месте нынешнего "Атриума" находилась большая стоянка такси. Перед Новым годом она вместе с персонажем Александра Михайлова идет есть пирожки около ЦУМа, но в кадре сверкают нарядные окна универмага "Москва". Можно обратить внимание, как в фильме украшена столица в 1980-е годы, а потом сравнить с современным праздничным оформлением.
"Брат", "Питер FM”
Необязательно ориентироваться только на новогодние фильмы. Киноманы любят гулять по Северной столице в местах съемок фильма "Брат". Данила Багров обходит многие достопримечательности: приезжает на Витебский вокзал, идет по Аничкову мосту, оказывается на Набережной канала Грибоедова у Казанского собора.
© СТВ (1997)Кадр из фильма "Брат"
© СТВ (1997)
Кадр из фильма "Брат"
Андреевский рынок, где Данила защищал торговца Гофмана, сильно изменился со времен съемок фильма. А вот "беседку Брата" на Смоленском лютеранском кладбище хотят сохранить в первоначальном виде — недавно ее начали реставрировать.
© СТВ (1997)Кадр из фильма "Брат"
© СТВ (1997)
Кадр из фильма "Брат"
Главные герои фильма "Питер FM" тоже много ходят по туристическим местам — это и Невский проспект, и перекресток Пяти углов, и площадь Тургенева. А мрачный доходный дом Константина Капустина на набережной Фонтанки, 159? Им дважды за фильм любуется герой Евгения Цыганова. А завершается картина на мосту Белинского — там архитектор Максим эпично роняет мобильный телефон в воду.
"Лед", "Холоп", "Батальон"," Гоголь", "Чебурашка"
Фильм "Лед" напоминает зрителям о красоте зимнего Байкала — его снимали недалеко от популярного туристического поселка Листвянка. В кадр попали также панорамы Иркутска.
© WDSSPR (2017)Кадр из фильма "Лед"
© WDSSPR (2017)
Кадр из фильма "Лед"
Недалеко от поселка Пушкинские Горы в Псковской области снимали картину "Холоп". Здесь расположена колоритная кинодеревня, которую постоянно перестраивают и обновляют. Она же засветилась в проектах "Батальон" и "Гоголь". Киношники внимательны к деталям, поэтому в домах даже сделали "старорусские печи" из пенопласта, а рядом построили водяную мельницу. Туристы предупреждают: к поездке стоит подготовиться заранее — в деревне частенько не ловит связь.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
Семейную сказку "Чебурашка" снимали в Подмосковье, Сочи, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Герой Сергея Гармаша работает в Дендрарии — крупнейшем сочинском парке, а живет в домике на территории знаменитой местной "заброшки" — санатория имени Орджоникидзе.
Картину Павла Лунгина "Остров" снимали в городе Кемь в Карелии, на берегу Белого моря. Оттуда отходят катера на Соловки. Постройки в кадре не настоящие — их сделали специально для съемок, но затем не стали убирать. Постепенно они ветшали, а недавно сгорел самый заметный из объектов — изба-церковь. Но какие-то остатки декораций все еще можно найти, а заодно насладиться суровыми и прекрасными видами.
Сериалы "Слово пацана" и "Вампиры средней полосы"
© Наше Кино (2006)Кадр из фильма "Остров"
© Наше Кино (2006)
Кадр из фильма "Остров"
В последнее время усилился интерес к местам съемок сериалов. Скандальный проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" привлек внимание к Ярославлю. Местные жители без труда узнают в кадре дворы Брагино и Пятерки, Угличский рынок, Советскую площадь, училище имени Собинова и Волжскую набережную.
Сериал "Вампиры средней полосы" снимали в Москве и Серпухове, но в части сцен появляется и Смоленск. Уже в первых кадрах есть красивые пролеты дрона над живописными холмами и величественным Успенским собором. А герой Юрия Стоянова гуляет с девочкой по Лопатинскому саду — там есть аттракционы, пруды и скульптуры.
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28 октября 2024, 08:00