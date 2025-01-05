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От "Иронии судьбы" до "Чебурашки": где снимали любимые фильмы - РИА Новости, 05.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.01.2025 (обновлено: 08:02 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kino-1989426359.html
От "Иронии судьбы" до "Чебурашки": где снимали любимые фильмы
От "Иронии судьбы" до "Чебурашки": где снимали любимые фильмы - РИА Новости, 05.01.2025
От "Иронии судьбы" до "Чебурашки": где снимали любимые фильмы
В новогодние праздники особенно хочется волшебства. Один из способов прикоснуться к нему — увидеть своими глазами места съемок хорошо знакомых фильмов. Как... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:00:00+03:00
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культура
культура
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В новогодние праздники особенно хочется волшебства. Один из способов прикоснуться к нему — увидеть своими глазами места съемок хорошо знакомых фильмов. Как почувствовать себя героями любимых советских и российских картин — в материале РИА Новости."Ирония судьбы", "Зигзаг удачи", "Карнавал"Культовую "Иронию судьбы, или С легким паром!" снимали в Москве. Квартира Жени Лукашина на "3-й улице Строителей" находится в доме 125 на проспекте Вернадского. Жилье Нади — неподалеку. На кадрах можно заметить характерный храм Архангела Михаила в Тропарево — в 1970-х годах вокруг него было много свободного места, но сегодня он окружен плотной застройкой. А шампанское герой Александра Ширвиндта покупает в Новых Черемушках — на заднем плане виден Дом аспиранта и стажера МГУ.Маршрут по мотивам другого новогоднего фильма — "Зигзаг удачи" — проходит по центру города. Главные герои часто гуляют по Чистопрудному бульвару и Театральному проезду, не раз в кадре появляется храм Спаса Преображения на Песках. Одна из сцен "противостояния" персонажей снята недалеко от театра "Современник". А счастливую облигацию герой Евгения Леонова покупает в "банке" по адресу: Трубниковский переулок, дом 4. Кстати, съемки уличных сцен проходили в разгар январских морозов, температура иногда опускалась до минус двадцати с лишним градусов. Актерам тогда было непросто.Не менее колоритной получится прогулка по местам, показанным в фильме "Карнавал" с Ириной Муравьевой. Ее героиня приезжает на Курский вокзал — на месте нынешнего "Атриума" находилась большая стоянка такси. Перед Новым годом она вместе с персонажем Александра Михайлова идет есть пирожки около ЦУМа, но в кадре сверкают нарядные окна универмага "Москва". Можно обратить внимание, как в фильме украшена столица в 1980-е годы, а потом сравнить с современным праздничным оформлением."Брат", "Питер FM”Необязательно ориентироваться только на новогодние фильмы. Киноманы любят гулять по Северной столице в местах съемок фильма "Брат". Данила Багров обходит многие достопримечательности: приезжает на Витебский вокзал, идет по Аничкову мосту, оказывается на Набережной канала Грибоедова у Казанского собора. Андреевский рынок, где Данила защищал торговца Гофмана, сильно изменился со времен съемок фильма. А вот "беседку Брата" на Смоленском лютеранском кладбище хотят сохранить в первоначальном виде — недавно ее начали реставрировать.Главные герои фильма "Питер FM" тоже много ходят по туристическим местам — это и Невский проспект, и перекресток Пяти углов, и площадь Тургенева. А мрачный доходный дом Константина Капустина на набережной Фонтанки, 159? Им дважды за фильм любуется герой Евгения Цыганова. А завершается картина на мосту Белинского — там архитектор Максим эпично роняет мобильный телефон в воду."Лед", "Холоп", "Батальон"," Гоголь", "Чебурашка"Фильм "Лед" напоминает зрителям о красоте зимнего Байкала — его снимали недалеко от популярного туристического поселка Листвянка. В кадр попали также панорамы Иркутска. Недалеко от поселка Пушкинские Горы в Псковской области снимали картину "Холоп". Здесь расположена колоритная кинодеревня, которую постоянно перестраивают и обновляют. Она же засветилась в проектах "Батальон" и "Гоголь". Киношники внимательны к деталям, поэтому в домах даже сделали "старорусские печи" из пенопласта, а рядом построили водяную мельницу. Туристы предупреждают: к поездке стоит подготовиться заранее — в деревне частенько не ловит связь.Семейную сказку "Чебурашка" снимали в Подмосковье, Сочи, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Герой Сергея Гармаша работает в Дендрарии — крупнейшем сочинском парке, а живет в домике на территории знаменитой местной "заброшки" — санатория имени Орджоникидзе.Картину Павла Лунгина "Остров" снимали в городе Кемь в Карелии, на берегу Белого моря. Оттуда отходят катера на Соловки. Постройки в кадре не настоящие — их сделали специально для съемок, но затем не стали убирать. Постепенно они ветшали, а недавно сгорел самый заметный из объектов — изба-церковь. Но какие-то остатки декораций все еще можно найти, а заодно насладиться суровыми и прекрасными видами.Сериалы "Слово пацана" и "Вампиры средней полосы"В последнее время усилился интерес к местам съемок сериалов. Скандальный проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" привлек внимание к Ярославлю. Местные жители без труда узнают в кадре дворы Брагино и Пятерки, Угличский рынок, Советскую площадь, училище имени Собинова и Волжскую набережную.Сериал "Вампиры средней полосы" снимали в Москве и Серпухове, но в части сцен появляется и Смоленск. Уже в первых кадрах есть красивые пролеты дрона над живописными холмами и величественным Успенским собором. А герой Юрия Стоянова гуляет с девочкой по Лопатинскому саду — там есть аттракционы, пруды и скульптуры.
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культура, мероприятия, подготовленные риа новости к саммиту атэс, кино и сериалы, кино, туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, что посмотреть , знаменитости, новый год, смоленск, санкт-петербург, ирина муравьева, евгений леонов, александр ширвиндт, курский вокзал, москва, культура-важное
Культура, Культура, Мероприятия, подготовленные РИА Новости к саммиту АТЭС, Кино и сериалы, кино, Туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, что посмотреть , Знаменитости, Новый год, Смоленск, Санкт-Петербург, Ирина Муравьева, Евгений Леонов, Александр Ширвиндт, Курский вокзал, Москва, Культура-Важное

От "Иронии судьбы" до "Чебурашки": где снимали любимые фильмы

© Централ Партнершип (2022)Постер фильма "Чебурашка"
Постер фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Централ Партнершип (2022)
Постер фильма "Чебурашка"
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В новогодние праздники особенно хочется волшебства. Один из способов прикоснуться к нему — увидеть своими глазами места съемок хорошо знакомых фильмов. Как почувствовать себя героями любимых советских и российских картин — в материале РИА Новости.

"Ирония судьбы", "Зигзаг удачи", "Карнавал"

Культовую "Иронию судьбы, или С легким паром!" снимали в Москве. Квартира Жени Лукашина на "3-й улице Строителей" находится в доме 125 на проспекте Вернадского. Жилье Нади — неподалеку. На кадрах можно заметить характерный храм Архангела Михаила в Тропарево — в 1970-х годах вокруг него было много свободного места, но сегодня он окружен плотной застройкой. А шампанское герой Александра Ширвиндта покупает в Новых Черемушках — на заднем плане виден Дом аспиранта и стажера МГУ.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Маршрут по мотивам другого новогоднего фильма — "Зигзаг удачи" — проходит по центру города. Главные герои часто гуляют по Чистопрудному бульвару и Театральному проезду, не раз в кадре появляется храм Спаса Преображения на Песках.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
Кадр из фильма Зигзаг удачи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
Одна из сцен "противостояния" персонажей снята недалеко от театра "Современник". А счастливую облигацию герой Евгения Леонова покупает в "банке" по адресу: Трубниковский переулок, дом 4. Кстати, съемки уличных сцен проходили в разгар январских морозов, температура иногда опускалась до минус двадцати с лишним градусов. Актерам тогда было непросто.
© Киностудия им. М. Горького (1981)Кадр из фильма "Карнавал"
Кадр из фильма Карнавал - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Киностудия им. М. Горького (1981)
Кадр из фильма "Карнавал"
Не менее колоритной получится прогулка по местам, показанным в фильме "Карнавал" с Ириной Муравьевой. Ее героиня приезжает на Курский вокзал — на месте нынешнего "Атриума" находилась большая стоянка такси. Перед Новым годом она вместе с персонажем Александра Михайлова идет есть пирожки около ЦУМа, но в кадре сверкают нарядные окна универмага "Москва". Можно обратить внимание, как в фильме украшена столица в 1980-е годы, а потом сравнить с современным праздничным оформлением.

"Брат", "Питер FM”

Необязательно ориентироваться только на новогодние фильмы. Киноманы любят гулять по Северной столице в местах съемок фильма "Брат". Данила Багров обходит многие достопримечательности: приезжает на Витебский вокзал, идет по Аничкову мосту, оказывается на Набережной канала Грибоедова у Казанского собора.
© СТВ (1997)Кадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© СТВ (1997)
Кадр из фильма "Брат"
Андреевский рынок, где Данила защищал торговца Гофмана, сильно изменился со времен съемок фильма. А вот "беседку Брата" на Смоленском лютеранском кладбище хотят сохранить в первоначальном виде — недавно ее начали реставрировать.
© СТВ (1997)Кадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© СТВ (1997)
Кадр из фильма "Брат"
Главные герои фильма "Питер FM" тоже много ходят по туристическим местам — это и Невский проспект, и перекресток Пяти углов, и площадь Тургенева. А мрачный доходный дом Константина Капустина на набережной Фонтанки, 159? Им дважды за фильм любуется герой Евгения Цыганова. А завершается картина на мосту Белинского — там архитектор Максим эпично роняет мобильный телефон в воду.

"Лед", "Холоп", "Батальон"," Гоголь", "Чебурашка"

Фильм "Лед" напоминает зрителям о красоте зимнего Байкала — его снимали недалеко от популярного туристического поселка Листвянка. В кадр попали также панорамы Иркутска.
© WDSSPR (2017)Кадр из фильма "Лед"
Кадр из фильма Лед - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© WDSSPR (2017)
Кадр из фильма "Лед"
Недалеко от поселка Пушкинские Горы в Псковской области снимали картину "Холоп". Здесь расположена колоритная кинодеревня, которую постоянно перестраивают и обновляют. Она же засветилась в проектах "Батальон" и "Гоголь". Киношники внимательны к деталям, поэтому в домах даже сделали "старорусские печи" из пенопласта, а рядом построили водяную мельницу. Туристы предупреждают: к поездке стоит подготовиться заранее — в деревне частенько не ловит связь.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
Семейную сказку "Чебурашка" снимали в Подмосковье, Сочи, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Герой Сергея Гармаша работает в Дендрарии — крупнейшем сочинском парке, а живет в домике на территории знаменитой местной "заброшки" — санатория имени Орджоникидзе.
Картину Павла Лунгина "Остров" снимали в городе Кемь в Карелии, на берегу Белого моря. Оттуда отходят катера на Соловки. Постройки в кадре не настоящие — их сделали специально для съемок, но затем не стали убирать. Постепенно они ветшали, а недавно сгорел самый заметный из объектов — изба-церковь. Но какие-то остатки декораций все еще можно найти, а заодно насладиться суровыми и прекрасными видами.

Сериалы "Слово пацана" и "Вампиры средней полосы"

© Наше Кино (2006)Кадр из фильма "Остров"
Кадр из фильма Остров - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Наше Кино (2006)
Кадр из фильма "Остров"
В последнее время усилился интерес к местам съемок сериалов. Скандальный проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" привлек внимание к Ярославлю. Местные жители без труда узнают в кадре дворы Брагино и Пятерки, Угличский рынок, Советскую площадь, училище имени Собинова и Волжскую набережную.
Сериал "Вампиры средней полосы" снимали в Москве и Серпухове, но в части сцен появляется и Смоленск. Уже в первых кадрах есть красивые пролеты дрона над живописными холмами и величественным Успенским собором. А герой Юрия Стоянова гуляет с девочкой по Лопатинскому саду — там есть аттракционы, пруды и скульптуры.
Кадр из мультфильма Три богатыря и Пуп Земли - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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