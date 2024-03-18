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Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом - РИА Новости, 18.03.2024
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Культура
 
11:54 18.03.2024 (обновлено: 13:55 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/venok-1933954820.html
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом, передает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:54
2024-03-18T13:55
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Глава государства отметил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером, ярким, мудрым и обаятельным человеком, поистине легендой отечественного театра и кино. Путин добавил, что артист посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования. Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Табакова Владимир Машков, заслуженный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова и многие другие. Они отметили, что Ширвиндт был эпохой, легендой, мастером сатирического жанра, мудрым наставником и педагогом, гениальным артистом, который появлением на сцене и на экране преображал пространство вокруг. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html
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новости культуры, александр ширвиндт, владимир путин
Культура, Новости культуры, Александр Ширвиндт, Владимир Путин
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом

Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Ширвиндтом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом. 18 марта 2024
Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом. 18 марта 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом, передает корреспондент РИА Новости.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Глава государства отметил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером, ярким, мудрым и обаятельным человеком, поистине легендой отечественного театра и кино. Путин добавил, что артист посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.
Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Табакова Владимир Машков, заслуженный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова и многие другие. Они отметили, что Ширвиндт был эпохой, легендой, мастером сатирического жанра, мудрым наставником и педагогом, гениальным артистом, который появлением на сцене и на экране преображал пространство вокруг.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
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