https://ria.ru/20240318/urgant-1934041350.html

Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта

Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта - РИА Новости, 18.03.2024

Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта

Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:57

2024-03-18T15:57

2024-03-18T16:02

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новости культуры

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иван ургант

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы сказал, отреагировал, пошутил артист в той или иной ситуации. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Это любовь, это что-то, что ты не можешь объяснить словами. Спасибо, Александр Анатольевич, за все: что вы были с нами, что вы будете с нами. Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю", - сказал Ургант на церемонии прощания. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр ширвиндт, иван ургант