Рейтинг@Mail.ru
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:57 18.03.2024 (обновлено: 16:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/urgant-1934041350.html
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта - РИА Новости, 18.03.2024
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта
Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:57
2024-03-18T16:02
культура
новости культуры
александр ширвиндт
иван ургант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934042238_0:47:2563:1489_1920x0_80_0_0_65b4d9b28d1379c47bdd56c623040c8f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы сказал, отреагировал, пошутил артист в той или иной ситуации. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Это любовь, это что-то, что ты не можешь объяснить словами. Спасибо, Александр Анатольевич, за все: что вы были с нами, что вы будете с нами. Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю", - сказал Ургант на церемонии прощания. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934042238_0:51:2354:1816_1920x0_80_0_0_7abf47d817ee29a2145ca212afa54d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, александр ширвиндт, иван ургант
Культура, Новости культуры, Александр Ширвиндт, Иван Ургант
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта

Телеведущий Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом. 18 марта 2024
Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом. 18 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы сказал, отреагировал, пошутил артист в той или иной ситуации.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
"Это любовь, это что-то, что ты не можешь объяснить словами. Спасибо, Александр Анатольевич, за все: что вы были с нами, что вы будете с нами. Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю", - сказал Ургант на церемонии прощания.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта
15 марта, 21:21
 
КультураНовости культурыАлександр ШирвиндтИван Ургант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала