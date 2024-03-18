https://ria.ru/20240318/urgant-1934041350.html
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта - РИА Новости, 18.03.2024
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта
Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:57
2024-03-18T15:57
2024-03-18T16:02
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новости культуры
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы сказал, отреагировал, пошутил артист в той или иной ситуации. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Это любовь, это что-то, что ты не можешь объяснить словами. Спасибо, Александр Анатольевич, за все: что вы были с нами, что вы будете с нами. Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю", - сказал Ургант на церемонии прощания. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, александр ширвиндт, иван ургант
Культура, Новости культуры, Александр Ширвиндт, Иван Ургант
Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта
Телеведущий Иван Ургант заявил, что в его сердце всегда есть место для Ширвиндта
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант сказал, что в его сердце всегда есть место для народного артиста РФ Александра Ширвиндта, и добавил, что он всегда будет думать, как бы сказал, отреагировал, пошутил артист в той или иной ситуации.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
"Это любовь, это что-то, что ты не можешь объяснить словами. Спасибо, Александр Анатольевич, за все: что вы были с нами, что вы будете с нами. Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю", - сказал Ургант на церемонии прощания.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве
. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта