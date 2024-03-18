Ширвиндт был человеком с немыслимым интеллектом, заявил Винокур
Винокур: Ширвиндт был удивительным человеком с немыслимым интеллектом
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Актер и режиссер Александр Ширвиндт был удивительным человеком с немыслимым интеллектом, заявил народный артист РСФСР Владимир Винокур, назвав себя его учеником.
Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Прощание с ним проходит в Театре сатиры. Позже артиста кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище.
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"Ушел из жизни легендарный человек. Мало того, что артист шикарный – это был удивительный человек, добрый, отзывчивый, с немыслимым интеллектом, с юмором таким по жизни, что его увидишь – уже смеешься. Я его ученик", - сказал журналистам Винокур.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.