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Ширвиндт был человеком с немыслимым интеллектом, заявил Винокур - РИА Новости, 18.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:22 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/shirvindt-1933987132.html
Ширвиндт был человеком с немыслимым интеллектом, заявил Винокур
Ширвиндт был человеком с немыслимым интеллектом, заявил Винокур - РИА Новости, 18.03.2024
Ширвиндт был человеком с немыслимым интеллектом, заявил Винокур
Актер и режиссер Александр Ширвиндт был удивительным человеком с немыслимым интеллектом, заявил народный артист РСФСР Владимир Винокур, назвав себя его... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:22
2024-03-18T13:22
культура
рсфср
александр ширвиндт
владимир винокур
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Актер и режиссер Александр Ширвиндт был удивительным человеком с немыслимым интеллектом, заявил народный артист РСФСР Владимир Винокур, назвав себя его учеником. Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Прощание с ним проходит в Театре сатиры. Позже артиста кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище. "Ушел из жизни легендарный человек. Мало того, что артист шикарный – это был удивительный человек, добрый, отзывчивый, с немыслимым интеллектом, с юмором таким по жизни, что его увидишь – уже смеешься. Я его ученик", - сказал журналистам Винокур.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html
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рсфср, александр ширвиндт, владимир винокур
Культура, РСФСР, Александр Ширвиндт, Владимир Винокур
Ширвиндт был человеком с немыслимым интеллектом, заявил Винокур

Винокур: Ширвиндт был удивительным человеком с немыслимым интеллектом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Актер и режиссер Александр Ширвиндт был удивительным человеком с немыслимым интеллектом, заявил народный артист РСФСР Владимир Винокур, назвав себя его учеником.
Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Прощание с ним проходит в Театре сатиры. Позже артиста кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище.
«
"Ушел из жизни легендарный человек. Мало того, что артист шикарный – это был удивительный человек, добрый, отзывчивый, с немыслимым интеллектом, с юмором таким по жизни, что его увидишь – уже смеешься. Я его ученик", - сказал журналистам Винокур.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураРСФСРАлександр ШирвиндтВладимир Винокур
 
 
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