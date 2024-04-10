https://ria.ru/20240410/shirvindt-1939132831.html

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 10.04.2024

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня, церемония... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:20

2024-04-10T16:20

2024-04-10T16:25

общество

александр ширвиндт

россия

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня, церемония пройдет в кругу близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали."14 числа после полудня будут прощание и церемония (захоронения - ред.). Семья хочет, чтобы это прошло только среди родственников и служащих театра", - сказала собеседница агентства.Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934046980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр ширвиндт, россия, москва