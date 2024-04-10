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Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 10.04.2024
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16:20 10.04.2024 (обновлено: 16:25 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/shirvindt-1939132831.html
Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 10.04.2024
Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня, церемония... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:20
2024-04-10T16:25
общество
александр ширвиндт
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москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня, церемония пройдет в кругу близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали."14 числа после полудня будут прощание и церемония (захоронения - ред.). Семья хочет, чтобы это прошло только среди родственников и служащих театра", - сказала собеседница агентства.Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934046980.html
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общество, александр ширвиндт, россия, москва
Общество, Александр Ширвиндт, Россия, Москва
Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Церемония захоронения праха Ширвиндта пройдет в кругу близких

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Александр Ширвиндт . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня, церемония пройдет в кругу близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали.
Прощание с Александром Ширвиндтом - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры
18 марта, 16:12
"14 числа после полудня будут прощание и церемония (захоронения - ред.). Семья хочет, чтобы это прошло только среди родственников и служащих театра", - сказала собеседница агентства.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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16 марта, 12:50
 
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