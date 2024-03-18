https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934040133.html
Ширвиндт был олицетворением легкого и прекрасного, заявил Машков
Ширвиндт был олицетворением легкого и прекрасного, заявил Машков - РИА Новости, 18.03.2024
Ширвиндт был олицетворением легкого и прекрасного, заявил Машков
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал народного артиста РФ Александра Ширвиндта олицетворением легкого и прекрасного, все, кто... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:50
2024-03-18T15:50
2024-03-18T15:50
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал народного артиста РФ Александра Ширвиндта олицетворением легкого и прекрасного, все, кто встречался с ним, хотели быть красивее, легче, смелее и величественнее. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Мои глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам, коллегам, миллионам зрителей, которые любили и будут любить великого русского артиста Александра Анатольевича Ширвиндта", - сказал Машков. Он назвал Ширвиндта олицетворением легкого и прекрасного. "Все, кто с ним встречался, сталкивались с его искрой таланта, хотели быть чуть-чуть красивее, легче, смелее, величественнее. Не у всех это получалось, но стремились все", - отметил председатель СТД. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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россия, москва, александр ширвиндт, владимир машков
Культура, Россия, Москва, Александр Ширвиндт, Владимир Машков
Ширвиндт был олицетворением легкого и прекрасного, заявил Машков
Машков: Ширвиндт был олицетворением легкого и прекрасного
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал народного артиста РФ Александра Ширвиндта олицетворением легкого и прекрасного, все, кто встречался с ним, хотели быть красивее, легче, смелее и величественнее.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
«
"Мои глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам, коллегам, миллионам зрителей, которые любили и будут любить великого русского артиста Александра Анатольевича Ширвиндта", - сказал Машков.
Он назвал Ширвиндта олицетворением легкого и прекрасного. "Все, кто с ним встречался, сталкивались с его искрой таланта, хотели быть чуть-чуть красивее, легче, смелее, величественнее. Не у всех это получалось, но стремились все", - отметил председатель СТД.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве
. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Биография Александра Ширвиндта