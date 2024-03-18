https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934037747.html

В Театре сатиры проходит прощание с Александром Ширвиндтом

В Театре сатиры проходит прощание с Александром Ширвиндтом - РИА Новости, 18.03.2024

В Театре сатиры проходит прощание с Александром Ширвиндтом

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, актером и режиссером Александром Ширвиндтом началась в Театре сатиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:41

2024-03-18T15:41

2024-03-18T16:45

культура

новости культуры

александр ширвиндт

москва

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РСФСР, актером и режиссером Александром Ширвиндтом началась в Театре сатиры, передает корреспондент РИА Новости. Гроб с его телом установили на сцене. Рядом стоят венки, в частности, от президента Владимира Путина и Министерства культуры. Коллеги, друзья, близкие и поклонники творчества Ширвиндта несут цветы. "Он всегда был таким вальяжным, с удивительным чувством юмора. Удивительным был человеком, удивительной чистоты и доброго юмора, очень любящим людей и, конечно, театр", — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, худрук Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов. Незадолго до начала церемонии у Театра сатиры образовалась огромная очередь из желающих проститься с артистом. Поклонники выстроились от метро до Концертного зала Чайковского.Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.С артистом также пришли проститься спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народный артист РСФСР Владимир Винокур, народные артисты России Юрий Назаров и Валерий Баринов, заслуженный артист России Амаяк Акопян, художественные руководители театров "Сатирикон" Константин Райкин и "Эрмитаж" Михаил Левитин, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и многие другие. После церемонии прощания тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. Ранее соболезнования родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером, ярким, мудрым и обаятельным человеком, поистине легендой отечественного театра и кино. Путин добавил, что артист посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования. Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер Татьяна Голикова, зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Табакова Владимир Машков, заслуженный артист России Александр Олешко, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова и многие другие. Они отметили, что Ширвиндт был эпохой, легендой, мастером сатирического жанра, мудрым наставником и педагогом, гениальным артистом, который появлением на сцене и на экране преображал пространство вокруг. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956-м был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне Ленком Марка Захарова). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021-м стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html

https://ria.ru/20240318/venok-1933954820.html

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр ширвиндт, москва, театр сатиры (москва)