https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934025866.html

Многие люди относились к Ширвиндту с почитанием, заявил депутат Жуков

Многие люди относились к Ширвиндту с почитанием, заявил депутат Жуков - РИА Новости, 18.03.2024

Многие люди относились к Ширвиндту с почитанием, заявил депутат Жуков

Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков заявил, что к Александру Ширвиндту многие люди в России относились с огромным почитанием. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:03

2024-03-18T15:03

2024-03-18T15:03

культура

россия

москва

александр ширвиндт

александр жуков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933360063_0:113:2923:1757_1920x0_80_0_0_c39e7607101e346e2ff26e73867e9005.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков заявил, что к Александру Ширвиндту многие люди в России относились с огромным почитанием. Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Прощание с ним проходит в театре. Позже артиста кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище. "Один из самых любимых актеров, он был замечательный, мудрый, с необыкновенным чувством юмора… Думаю, что очень многие в России относились к нему с огромным почитанием", - сказал журналистам Жуков. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, александр ширвиндт, александр жуков