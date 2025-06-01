https://ria.ru/20250601/selezneva-2020059789.html

Селезнева осудила жену Ширвиндта за отношение к внебрачному сыну

Селезнева осудила жену Ширвиндта за отношение к внебрачному сыну - РИА Новости, 01.06.2025

Селезнева осудила жену Ширвиндта за отношение к внебрачному сыну

Наталья Селезнева впервые подробно рассказала о том, что долгие годы оставалось за кулисами жизни Александра Ширвиндта. После смерти легендарного актера... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:02:00+03:00

2025-06-01T09:02:00+03:00

2025-06-01T09:02:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наталья Селезнева впервые подробно рассказала о том, что долгие годы оставалось за кулисами жизни Александра Ширвиндта. После смерти легендарного актера выяснилось, что у него был внебрачный сын, о котором он заботился тайно. Почему ребенку запрещали появляться в доме? И как Александр Анатольевич ухитрялся помогать мальчику?Секрет, о котором знали немногиеИстория началась в театре "Ленком" в начале 1970-х годов. Александр Ширвиндт, уже женатый на архитекторе Наталье Белоусовой, познакомился с актрисой Мариной Лукьяновой. Роман мог завязаться во время работы над спектаклем "Чемодан с наклейками" в 1961 году. Ширвиндт был одним из режиссеров постановки, а Лукьянова играла одну из ролей. Театр часто ездил с этим спектаклем на гастроли по стране, и вдали от Москвы отношения могли развиваться более свободно.Их отношения был тайными, но позже появились серьезные последствия. В 1967 году родился мальчик — Федор. Официально его отцовство не признавалось, ребенок носил фамилию матери. О существовании внебрачного сына долгие годы знал лишь узкий круг близких друзей семьи.Марина Лукьянова воспитывала сына одна. Женщина работала в "Ленкоме", но в середине 1960-х покинула театр. О дальнейшей судьбе актрисы известно мало — она ушла из публичного пространства.Неожиданное откровение после молчанияПосле долгого перерыва Наталья Селезнева вернулась на телевидение и дала интервью Андрею Малахову у себя дома. Разговор получился откровенным — 79-летняя актриса говорила о потере близких друзей и старых тайнах.Особенно тяжело она переживала уход Александра Ширвиндта, которого называла просто "Шура". По состоянию здоровья не смогла присутствовать на похоронах, но внимательно следила за траурными мероприятиями по телевизору.Тайная забота через друзейСелезнева рассказала поразительные детали того, как Ширвиндт заботился о внебрачном сыне. Поскольку официально появляться в жизни мальчика было нельзя, актер действовал через посредников."Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывал для него вещички — колготки, маечки, трусики. Шура не мог это привести. Давал Мишке, потом забирал", — поделилась актриса.Такая схема позволяла отцу помогать ребенку, не нарушая семейного статус-кво. Державин, близкий друг Ширвиндта, становился связующим звеном между актером и его тайным сыном.Жесткая позиция супругиНаталья Селезнева не скрывает своего отношения к позиции Натальи Белоусовой — жены Ширвиндта. По мнению актрисы, женщина поступила неправильно, запретив внебрачному ребенку появляться в их доме."Она очень жестоко поступила по отношению к Феде Лукьянову. Он не бывал у них в доме. Это было неправильно", — заявила Селезнева, не скрывая боли за чужую судьбу.Актриса также отметила, что сам Ширвиндт "что-то смалодушничал" в этой ситуации. Получается, великий артист не смог или не решился настоять на том, чтобы изменить семейные правила.Что говорят коллегиЮрий Назаров, близкий друг Ширвиндта, подтвердил существование внебрачного сына . 88-летний актер рассказал о романе с Мариной Лукьяновой и его последствиях."Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек!" — заявил Назаров после похорон. По его словам, братья давно знают друг о друге и поддерживают общение.Назаров также отметил мудрость Натальи Белоусовой, которая "любила мужа больше, чем себя" и в итоге признала внебрачного ребенка. Правда, это признание, судя по рассказу Селезневой, было весьма условным.Успешная жизнь внебрачного сынаФедор вырос в интеллигентной семье и получил прекрасное образование. Окончил МГУ, стал известным экспертом по международным отношениям. Его профессиональные достижения говорят сами за себя — несмотря на сложные семейные обстоятельства, он сумел построить успешную карьеру.Лукьянов стал известным политологом, профессором Высшей школы экономики, председателем Совета по внешней и оборонной политике. Ведет программу "Международное обозрение" на канале "Россия 24".О своем родстве с Ширвиндтом мужчина предпочитает не говорить публично. "Свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться", — прокомментировал он появившиеся сообщения.По данным из открытых источников, в завещании Александра Анатольевича Федор не упоминался. Все имущество актер оставил жене Наталье, официальному сыну Михаилу, внукам и правнукам.Семейная драма за кулисамиИстория с внебрачным сыном показывает, что даже в самых крепких семьях случаются драмы. Ширвиндты прожили вместе более 65 лет — их брак считался эталоном в советском и российском шоу-бизнесе.Александр Анатольевич неоднократно говорил, что был верным мужем и "испортил жизнь" только одной женщине — своей супруге. Но реальность оказалась сложнее публичного образа. Даже легенды театра и кино сталкиваются с непростыми жизненными выборами и их последствиями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр ширвиндт, наталья селезнева