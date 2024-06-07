https://ria.ru/20240607/teatr_satiry-1951536775.html
Театру Сатиры нужна перезагрузка, заявил Герасимов
Театру Сатиры нужна перезагрузка, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.06.2024
Театру Сатиры нужна перезагрузка, заявил Герасимов
Театру Сатиры необходима перезагрузка, которая заключается в возвращении к спектаклям, сформировавшим его особый стиль, заявил РИА Новости художественный... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:43
2024-06-07T20:43
2024-06-07T20:43
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Театру Сатиры необходима перезагрузка, которая заключается в возвращении к спектаклям, сформировавшим его особый стиль, заявил РИА Новости художественный руководитель Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов. Ранее в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. "Я считаю необходимым перезагрузку - вернуться к истокам театра, к тому, что делал Ширвиндт, к тому, что делал Плучек, к тем спектаклям, которые сделали и сформировали особый стиль этого театра, который был не похож ни на один другой", - сказал он. По его словам, речь идет о стиле, который сформировали бывшие художественные руководители театра Валентин Плучек и Александр Ширвиндт, а также известные артисты, выступавшие на его сцене, такие как Андрей Миронов, Анатолий Папанов и другие. "Мне кажется, нужно двигаться в этом направлении", - заключил Герасимов. Президент Театра Сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт, бывший художественным руководителем театра в период с 2000 по 2021 год, ушел из жизни 15 марта 2024 года. До него на протяжении более 40 лет Театром руководил Народный артист СССР Валентин Плучек.
https://ria.ru/20231107/teatr-1906937793.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, ссср, евгений герасимов, александр ширвиндт, андрей миронов
Культура, Москва, Россия, СССР, Евгений Герасимов, Александр Ширвиндт, Андрей Миронов
Театру Сатиры нужна перезагрузка, заявил Герасимов
Герасимов: Театру Сатиры надо вернуть спектакли, сформировавшие его особый стиль
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Театру Сатиры необходима перезагрузка, которая заключается в возвращении к спектаклям, сформировавшим его особый стиль, заявил РИА Новости художественный руководитель Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов.
Ранее в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры.
"Я считаю необходимым перезагрузку - вернуться к истокам театра, к тому, что делал Ширвиндт, к тому, что делал Плучек, к тем спектаклям, которые сделали и сформировали особый стиль этого театра, который был не похож ни на один другой", - сказал он.
По его словам, речь идет о стиле, который сформировали бывшие художественные руководители театра Валентин Плучек и Александр Ширвиндт, а также известные артисты, выступавшие на его сцене, такие как Андрей Миронов, Анатолий Папанов и другие.
«
"Мне кажется, нужно двигаться в этом направлении", - заключил Герасимов.
Президент Театра Сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт, бывший художественным руководителем театра в период с 2000 по 2021 год, ушел из жизни 15 марта 2024 года. До него на протяжении более 40 лет Театром руководил Народный артист СССР Валентин Плучек.