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Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 14.04.2024
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Культура
 
14:03 14.04.2024 (обновлено: 17:45 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/shirvindt-1939959834.html
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 14.04.2024
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом народного артиста России, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:03
2024-04-14T17:45
культура
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александр ширвиндт
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония прошла в кругу близких, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Московском театре сатиры. После этого его тело кремировали. В театре ранее сообщили, что семья выразила желание, чтобы церемония прошла только в кругу родственников и служащих театра. Урну с прахом захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого. На похороны пришли родственники и друзья артиста, среди которых были жена Наталья Белоусова, сын Михаил Ширвиндт, худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра сатиры Сергей Газаров, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, актеры Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская и другие. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html
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россия, москва, михаил ширвиндт, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театр
Культура, Россия, Москва, Михаил Ширвиндт, Александр Ширвиндт, Театр сатиры (Москва), Театр
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста РФ Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

© РИА НовостиМогила Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище в Москве
Могила Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище в Москве
© РИА Новости
Могила Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище в Москве
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония прошла в кругу близких, передает корреспондент РИА Новости.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Московском театре сатиры. После этого его тело кремировали.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта
15 марта, 21:21
В театре ранее сообщили, что семья выразила желание, чтобы церемония прошла только в кругу родственников и служащих театра.
Урну с прахом захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого.
На похороны пришли родственники и друзья артиста, среди которых были жена Наталья Белоусова, сын Михаил Ширвиндт, худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра сатиры Сергей Газаров, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, актеры Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская и другие.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
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