https://ria.ru/20240414/shirvindt-1939959834.html

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 14.04.2024

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста России, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:03

2024-04-14T14:03

2024-04-14T17:45

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония прошла в кругу близких, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Московском театре сатиры. После этого его тело кремировали. В театре ранее сообщили, что семья выразила желание, чтобы церемония прошла только в кругу родственников и служащих театра. Урну с прахом захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого. На похороны пришли родственники и друзья артиста, среди которых были жена Наталья Белоусова, сын Михаил Ширвиндт, худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра сатиры Сергей Газаров, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, актеры Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская и другие. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html

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Ольга Фомченкова

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