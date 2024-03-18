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Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры - РИА Новости, 18.03.2024
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Культура
 
16:12 18.03.2024 (обновлено: 16:20 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934046980.html
Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры
Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры - РИА Новости, 18.03.2024
Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры
Церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра Сатиры, актером и режиссером Александром Ширвиндтом завершилась в театре, с ним простились... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:12
2024-03-18T16:20
культура
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александр ширвиндт
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра Сатиры, актером и режиссером Александром Ширвиндтом завершилась в театре, с ним простились сотни людей, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. С артистом пришли проститься спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, телеведущий Иван Ургант, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, актер Игорь Костолевский, певец Филипп Киркоров, заслуженный артист России Максим Аверин, актер Леонид Ярмольник, директор "Ленкома" Марк Варшавер, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов и многие другие. Во время прощания транслировались кадры с выступлений, спектаклей и интервью артиста. Гроб с телом Ширвиндта вынесли под аплодисменты поклонников, коллег и друзей артиста. Венки на прощание прислали президент России Владимир Путин, министерство культуры РФ, сатировцы, Филипп и Бедрос Киркоровы, коллеги, друзья и родственники актера.Ранее соболезнования родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером, ярким, мудрым и обаятельным человеком, поистине легендой отечественного театра и кино. Путин добавил, что артист посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования. Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Табакова Владимир Машков, заслуженный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова и многие другие. Они отметили, что Ширвиндт был эпохой, легендой, мастером сатирического жанра, мудрым наставником и педагогом, гениальным артистом, который появлением на сцене и на экране преображал пространство вокруг. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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Прощание с Александром Ширвиндтом
В Москве сегодня прощаются с Александром Ширвиндтом. У Театра Сатиры выстроилась большая очередь пришедших проводить народного артиста в последний путь.
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россия, владимир путин, рсфср, белоруссия, михаил швыдкой, александр ширвиндт, госдума рф, ленком
Культура, Россия, Владимир Путин, РСФСР, Белоруссия, Михаил Швыдкой, Александр Ширвиндт, Госдума РФ, Ленком
Сотни людей простились с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры

Сотни людей простились с народным артистом России Ширвиндтом в Театре Сатиры

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра Сатиры, актером и режиссером Александром Ширвиндтом завершилась в театре, с ним простились сотни людей, передает корреспондент РИА Новости.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
С артистом пришли проститься спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, телеведущий Иван Ургант, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, актер Игорь Костолевский, певец Филипп Киркоров, заслуженный артист России Максим Аверин, актер Леонид Ярмольник, директор "Ленкома" Марк Варшавер, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов и многие другие.
Во время прощания транслировались кадры с выступлений, спектаклей и интервью артиста. Гроб с телом Ширвиндта вынесли под аплодисменты поклонников, коллег и друзей артиста.
Венки на прощание прислали президент России Владимир Путин, министерство культуры РФ, сатировцы, Филипп и Бедрос Киркоровы, коллеги, друзья и родственники актера.
Ранее соболезнования родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером, ярким, мудрым и обаятельным человеком, поистине легендой отечественного театра и кино. Путин добавил, что артист посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.
Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Табакова Владимир Машков, заслуженный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова и многие другие. Они отметили, что Ширвиндт был эпохой, легендой, мастером сатирического жанра, мудрым наставником и педагогом, гениальным артистом, который появлением на сцене и на экране преображал пространство вокруг.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураРоссияВладимир ПутинРСФСРБелоруссияМихаил ШвыдкойАлександр ШирвиндтГосдума РФЛенком
 
 
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