https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934040774.html

Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается

Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается - РИА Новости, 18.03.2024

Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается

Народный артист РСФСР, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом заявил, что не собирается убирать его РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:56

2024-03-18T15:56

2024-03-18T15:56

культура

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геннадий хазанов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом заявил, что не собирается убирать его номер из телефонной книжки. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Ощущение, что это какая-то нереальность, будто Шура решил послушать, что будут говорить... Во время последнего разговора с ним, он сказал: "Телефонная книжка стала бессмысленной, никого нет". Я посмотрел и понял – все ушедшие с нашей земли были вытерты мной из телефонной книжки. Ширвиндта телефон я убирать не собираюсь. До встречи!" - сказал Хазанов на церемонии прощания в Театре Сатиры. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

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рсфср, москва, александр ширвиндт, геннадий хазанов