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Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается - РИА Новости, 18.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:56 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/shirvindt-1934040774.html
Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается
Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается - РИА Новости, 18.03.2024
Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается
Народный артист РСФСР, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом заявил, что не собирается убирать его РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:56
2024-03-18T15:56
культура
рсфср
москва
александр ширвиндт
геннадий хазанов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом заявил, что не собирается убирать его номер из телефонной книжки. Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Ощущение, что это какая-то нереальность, будто Шура решил послушать, что будут говорить... Во время последнего разговора с ним, он сказал: "Телефонная книжка стала бессмысленной, никого нет". Я посмотрел и понял – все ушедшие с нашей земли были вытерты мной из телефонной книжки. Ширвиндта телефон я убирать не собираюсь. До встречи!" - сказал Хазанов на церемонии прощания в Театре Сатиры. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html
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рсфср, москва, александр ширвиндт, геннадий хазанов
Культура, РСФСР, Москва, Александр Ширвиндт, Геннадий Хазанов
Хазанов сообщил, что телефонный номер Ширвиндта удалять не собирается

Хазанов сообщил, что номер Ширвиндта из телефонной книги убирать не собирается

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом заявил, что не собирается убирать его номер из телефонной книжки.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в Театре Сатиры. После этого тело артиста кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
«
"Ощущение, что это какая-то нереальность, будто Шура решил послушать, что будут говорить... Во время последнего разговора с ним, он сказал: "Телефонная книжка стала бессмысленной, никого нет". Я посмотрел и понял – все ушедшие с нашей земли были вытерты мной из телефонной книжки. Ширвиндта телефон я убирать не собираюсь. До встречи!" - сказал Хазанов на церемонии прощания в Театре Сатиры.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураРСФСРМоскваАлександр ШирвиндтГеннадий Хазанов
 
 
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