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Биография Дмитрия Менделеева

Биография Дмитрия Менделеева - РИА Новости, 08.02.2024

Биография Дмитрия Менделеева

Великий русский ученый-энциклопедист, педагог, химик и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля (27 января по старому стилю) 1834 года... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:52

2024-02-08T02:52

2024-02-08T02:52

справки

дмитрий менделеев

тобольск

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Великий русский ученый-энциклопедист, педагог, химик и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля (27 января по старому стилю) 1834 года в Тобольске Тобольской губернии (ныне – Тюменская область). Его отец был директором Тобольской гимназии.В 1850 году семья переехала в Санкт-Петербург.В 1855 году Менделеев с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института (отделение Петербургского университета, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет), где изучал химию у профессора Александра Воскресенского.Первой значительной работой будущего ученого при выпуске из института стала диссертация "Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы при различии в составе". Эта работа определила главное направление в его научном поиске.После учебы он получил место учителя гимназии при Ришельевском лицее в Одессе (позже – Новороссийский университет), где преподавал математику, физику и другие естественные науки. В 1857 году в Петербургском университете он защитил магистерскую диссертацию "Удельные объемы", а вслед за ней – диссертацию "О строении кремнеземистых соединений". После этого он получил должность приват-доцента на физико-математическом факультете Петербургского университета, где читал лекции по теоретической и органической химии, вел практические занятия со студентами, проводил исследования в области физической и органической химии.В январе 1859 года Менделеев отправился на два года в командировку в Гейдельберг (Германия), где в ходе исследований ему удалось установить, что жидкость переходит в пар при определенной температуре, которую он назвал "абсолютной температурой кипения". Это было первое крупное научное открытие Дмитрия Менделеева.В 1861 году он вернулся в Петербург и возобновил преподавание, исследовательскую и литературную работу.В том же году Менделеев опубликовал первый русский учебник по органической химии, в ходе работы над которым сформулировал важнейшую теоретическую закономерность в области органической химии – учение о пределе. За этот труд он был удостоен почетной Демидовской премии Петербургской Академии наук.В 1864-1872 годах был профессором Петербургского технологического института.В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой" и был утвержден также профессором Петербургского университета, где в 1867 году возглавил кафедру общей химии.В том же году Менделеев начал работу над своим капитальным трудом – "Основы химии". Тогда уже было широко признано существование групп и семейств элементов, но связь их между собой не была установлена. Менделеев нашел ее, расположив известные на тот момент 56 элементов по возрастанию их атомного веса (относительной атомной массой это стали называть позднее). На основе получившейся графической системы ученый сделал вывод о том, что "свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел стоят в периодической зависимости от их атомного веса". Открытие Менделеева отличало то, что основ для классификации элементов у него была не одна, а две – атомная масса и химическое сходство. Менделеев исправил атомные массы некоторых элементов, несколько других разместил вопреки принятым тогда представлениям об их сходстве с другими элементами, оставив в таблице пустые клетки для еще не открытых элементов. Три предсказанных ученым элемента (экаалюминий, экабор и экасилиций) были открыты еще при его жизни и названы соответственно галлием (1875), скандием (1879) и германием (1886). Впервые таблица Менделеева была напечатана в первом издании "Основ химии" (1869). В 1871 году ученый закончил работу над учебником. В такой формулировке закон преподносился около 40 лет, затем был модернизирован. Он открыл новую эпоху не только в химии, но и во всем естествознании, имея значение глубочайшего закона природы.В 1871-1875 годах Менделеев занимался исследованием газов, результатом этого стала работа "Об упругости газов".В 1875 году Менделеев выступал на заседании Русского физического общества при Петербургском университете с первым в истории проектом стратосферного аэростата – управляемого аэростата, оснащенного герметичной гондолой с целью изучения верхних слоев атмосферы. В августе 1887 года ученый совершил полет на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения и солнечной короны.В 1875-1876 годах Менделеев состоял в комиссии по расследованию медиумических явлений, созданной Русским физическим обществом для разоблачения модного в те годы спиритизма.В 1876 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.Важной частью деятельности Менделеева стали около 40 работ на тему освоения Крайнего Севера. В частности, он предлагал маршрут Северного морского пути и обосновывал его экономическую целесообразность.Менделеев стал главным теоретиком российской нефтяной промышленности на этапе ее становления. В 1876 году по поручению правительства он обследовал нефтепромыслы США. Трудился над обеспечением пожаробезопасности нефтепромыслов, налогообложением отрасли и господдержки строительства новых нефтезаводов. Предлагал строительство нефтепроводов и обосновывал возможность доставки по ним нефти с юга России в центральные регионы страны.Он первым в России поставил вопрос об организации производства смазочных масел с использованием мазута в качестве сырья. Менделеев также занимался исследованием растворов, их результаты были сведены в сочинении "Исследования растворов по удельному весу" (1887).Ученый проводил исследования в области метрологии. Он создал дифференциальный барометр для измерения разности давления. Разработал точную теорию весов, предложил усовершенствованные конструкции коромысла и арретира. Под его руководством были обновлены эталоны фунта и аршина, произведено сравнение русских мер с английскими и метрическими. По настоянию Менделеева в России была факультативно допущена метрическая система мер (1899).В 1890 году Менделеев покинул Петербургский университет вследствие конфликта с министром народного просвещения.В 1890-1895 годах состоял консультантом Научно-технической лаборатории Морского министерства.С 1891 года Менделеев принимал участие в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза-Ефрона, в качестве редактора химико-технического и фабрично-заводского отдела и автора многих статей. В 1900-1902 годах Менделеев редактировал "Библиотеку промышленности" (издание Брокгауза-Ефрона), где ему принадлежит выпуск "Учение о промышленности". С 1904 года стали выходить "Заветные мысли" – историко-философский и социально-экономический трактат Менделеева, где содержится его "завещание" потомкам, мысли по вопросам экономической, государственной и общественной жизни России.В 1892 году изобрел новый вид бездымного пороха – "пироколлодий".В том же году Менделеев был назначен ученым-хранителем Депо образцовых гирь и весов, в 1883 году преобразованного по его инициативе в Главную палату мер и весов (ныне – Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии (ВНИИМ) им. Д.И. Менделеева). Ее управляющим он оставался до конца жизни.2 февраля (20 января по старому стилю) 1907 года Дмитрий Менделеев скончался в Петербурге от воспаления легких. Похоронен на Волковом кладбище.Научная деятельность Менделеева чрезвычайно обширна и многогранна. Он выпустил более 1,5 тысяч трудов в самых разных областях: от метеорологии и технологий перегонки нефти до воздухоплавания и кораблестроения, от освоения Крайнего Севера до разоблачения спиритизма.Менделеев был инициатором создания ряда научных обществ: Русского химического общества (1868), Русского физического общества (1872). Разносторонние интересы ученого связали его на многие годы с деятельностью Минералогического общества в Петербурге, Русского технического общества, Вольного экономического общества, Общества содействия русской промышленности и др.Ученый занимался благотворительностью: помогал славянам Боснии и Герцеговины, боровшимся против османского владычества, поддерживал нуждающихся литераторов и ученых, организацию детских лечебных колоний.Был почетным доктором почти всех крупных академий, университетов, научных обществ как в России, так и мире, они избрали Менделеева своим почетным членом.Менделеев был удостоен многих наград, среди которых ордена Святого Владимира I и II степеней, Святого Александра Невского, Белого орла, Святой Анны I и II степеней, Святого Станислава I степени, орден Почетного легиона (Франция). Медаль Дэви Лондонского Королевского общества (1882), Фарадеевская медаль Английского химического общества (1889), медаль Копли Лондонского Королевского общества (1905) и пр. Дмитрий Менделеев трижды выдвигался на Нобелевскую премию – в 1905, 1906 и 1907 годах. Однако его кандидатура трижды была отклонена.Дмитрий Менделеев был дважды женат. В первом браке родились трое детей, во втором – четверо. Дмитрий Менделеев был тестем русского поэта Александра Блока (1880-1921), женатого на его дочери Любови. В честь ученого были названы химический элемент № 101 менделевий (1955), подводный хребет в Северном Ледовитом океане, действующий вулкан на острове Кунашир (Курильские острова), кратер на Луне, минерал менделеевит и пр.В 1964 году имя Менделеева было занесено на Доску почета науки Бриджпортского университета (США) в числе имен величайших ученых мира. В основных научных и культурных центрах России раз в четыре-пять лет проводятся Менделеевские съезды, определяющие главные направления развития химической науки и промышленности России. В 1920 году на базе Московского химического техникума был создан Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (ныне – Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева). В 1945 году имя ученого было присвоено Всероссийскому научно-исследовательскому институту метрологии (Санкт-Петербург). Имя ученого носит Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод – старейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие. В России Дмитрию Менделееву установлено 27 памятников, в том числе перед зданием химического факультета МГУ на Воробьевых горах в Москве (1953), в сквере ВНИИМ, установлен памятник в Баку (Азербайджан) и др.Открыты музей-архив Д.И. Менделеева в Санкт-Петербургском государственном университете, музей-усадьба Д.И. Менделеева "Боблово" (Московская область), Метрологический музей Росстандарта при ВНИИМ. 2019 год Генеральной ассамблеей ООН был провозглашен Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия ее открытия. Он прошел под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах мира. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дмитрий менделеев, тобольск