https://ria.ru/20230212/vodka-1851206851.html

Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II

Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II - РИА Новости, 12.02.2023

Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II

Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл.

2023-02-12T12:00

2023-02-12T12:00

2023-02-12T12:22

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Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл. audio/mpeg

Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл. audio/mpeg

Об истории "водочной путаницы" и о том, как водка менялась на протяжении столетий, мы поговорили с кандидатом технических наук, специалистом в области пищевой промышленности и преподавателем Кафедры международной журналистики МГИМО Дмитрием Кирилловичем Зыковым.Слушайте другие "алкогольные" выпуски подкаста "Как это по-русски":— Первую часть интервью с Дмитрием Зыковым можно послушать здесь — о том почему ведро было основным мерилом объема жидкости на Руси, что такое шкалик, штоф и косушка и как русские правители унифицировали меры объема, чтобы собирать больше налогов.— Откуда произошли бухарики, синяки и колдыри? Рассказываем об этимологии "питейных" слов, о которых знает каждый: сандалить, синячить, колдырить и бухать, и выясняем, как здесь замешан белорусский Дед Мороз и донское казачество.— Как дербалызнуть и хлопнуть на троих? Изучаем, почему соображают именно на троих и как после указа Петра I начали закладывать за воротник.— Как правильно пить на брудершафт, на посошок и на ход ноги? Исследуем истоки алкогольных обычаев и рассказываем, как "провожать по-древнерусски".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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