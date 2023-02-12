Рейтинг@Mail.ru
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230212/vodka-1851206851.html
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II - РИА Новости, 12.02.2023
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II
Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл.
2023-02-12T12:00
2023-02-12T12:22
как это по-русски
общество
россия
иван грозный
петр i
мгимо
водка
российская империя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851468003_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_5743c9b16cc9a4d29b88b09c33b5cf47.jpg
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II
Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл.
audio/mpeg
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II
Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл.
audio/mpeg
Об истории "водочной путаницы" и о том, как водка менялась на протяжении столетий, мы поговорили с кандидатом технических наук, специалистом в области пищевой промышленности и преподавателем Кафедры международной журналистики МГИМО Дмитрием Кирилловичем Зыковым.Слушайте другие "алкогольные" выпуски подкаста "Как это по-русски":— Первую часть интервью с Дмитрием Зыковым можно послушать здесь — о том почему ведро было основным мерилом объема жидкости на Руси, что такое шкалик, штоф и косушка и как русские правители унифицировали меры объема, чтобы собирать больше налогов.— Откуда произошли бухарики, синяки и колдыри? Рассказываем об этимологии "питейных" слов, о которых знает каждый: сандалить, синячить, колдырить и бухать, и выясняем, как здесь замешан белорусский Дед Мороз и донское казачество.— Как дербалызнуть и хлопнуть на троих? Изучаем, почему соображают именно на троих и как после указа Петра I начали закладывать за воротник.— Как правильно пить на брудершафт, на посошок и на ход ноги? Исследуем истоки алкогольных обычаев и рассказываем, как "провожать по-древнерусски".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
россия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851468003_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_0bbbe8494ad4d744e07b320859cd62de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, иван грозный, петр i, мгимо, водка, российская империя, николай ii, алкоголь, вино, дмитрий менделеев, спирт, спиртное, аудио
Как это по-русски, Общество, Россия, Иван Грозный, Петр I, МГИМО, Водка, Российская империя, Николай II, Алкоголь, Вино, Дмитрий Менделеев, спирт, спиртное
12:00 12.02.2023 (обновлено: 12:22 12.02.2023)
 

Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II

Как это по-русски
Какую водку пили при Иване Грозном, Петре Первом и Николае II
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Водка считается главным алкогольным напитком в России, но на самом деле той водки, к которой мы привыкли, в стране не было до XIX века. "Водкой" на протяжении 400 лет называли лекарства, травяные настои и вещества для растирок. Разбираемся, как это слово радикально меняло свой смысл.
Об истории "водочной путаницы" и о том, как водка менялась на протяжении столетий, мы поговорили с кандидатом технических наук, специалистом в области пищевой промышленности и преподавателем Кафедры международной журналистики МГИМО Дмитрием Кирилловичем Зыковым.
Слушайте другие "алкогольные" выпуски подкаста "Как это по-русски":
— Первую часть интервью с Дмитрием Зыковым можно послушать здесь — о том почему ведро было основным мерилом объема жидкости на Руси, что такое шкалик, штоф и косушка и как русские правители унифицировали меры объема, чтобы собирать больше налогов.
— Откуда произошли бухарики, синяки и колдыри? Рассказываем об этимологии "питейных" слов, о которых знает каждый: сандалить, синячить, колдырить и бухать, и выясняем, как здесь замешан белорусский Дед Мороз и донское казачество.
— Как дербалызнуть и хлопнуть на троих? Изучаем, почему соображают именно на троих и как после указа Петра I начали закладывать за воротник.
— Как правильно пить на брудершафт, на посошок и на ход ноги? Исследуем истоки алкогольных обычаев и рассказываем, как "провожать по-древнерусски".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиОбществоРоссияИван ГрозныйПетр IМГИМОВодкаРоссийская империяНиколай IIАлкогольВиноДмитрий Менделеевспиртспиртное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала