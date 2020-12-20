https://ria.ru/20201220/piteynye-1589949082.html

Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?

Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?

Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы "употребления" знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь белорусский Дед Мороз и донские казаки? В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".

2020-12-20T12:00

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Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова? Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы «употребления» знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь белорусский Дед Мороз и донские казаки? В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно «заложить за воротник».

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