https://ria.ru/20201220/piteynye-1589949082.html
Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?
Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?
Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы "употребления" знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь белорусский Дед Мороз и донские казаки? В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".
2020-12-20T12:00
2020-12-20T12:00
2020-12-20T15:51
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Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?
Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы «употребления» знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь белорусский Дед Мороз и донские казаки? В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно «заложить за воротник».
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аудио, подкаст, общество
Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?
12:00 20.12.2020 (обновлено: 15:51 20.12.2020)
Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы "употребления" знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь белорусский Дед Мороз и донские казаки? В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".