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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210110/brudershaft-1591152836.html
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют неправильно?
2021-01-10T12:00
2021-01-10T12:00
как это по-русски
россия
подкаст
лев толстой (писатель)
германия
литература
история
общество
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Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют не правильно?
audio/mpeg
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют не правильно?
audio/mpeg
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аудио, россия, подкаст, лев толстой (писатель), германия, литература, история, общество

Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?

12:00 10.01.2021
 
Как это по-русски
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Вчера, 12:00
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Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют неправильно?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиРоссияПодкастЛев Толстой (писатель)ГерманиялитератураисторияОбщество
 
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