https://ria.ru/20210110/brudershaft-1591152836.html

Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?

Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?

Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют неправильно?

2021-01-10T12:00

2021-01-10T12:00

2021-01-10T12:00

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история

общество

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Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия? Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют не правильно? audio/mpeg

Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия? Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют не правильно? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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