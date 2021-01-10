https://ria.ru/20210110/brudershaft-1591152836.html
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют неправильно?
2021-01-10T12:00
2021-01-10T12:00
2021-01-10T12:00
как это по-русски
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германия
литература
история
общество
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Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют не правильно?
audio/mpeg
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют не правильно?
audio/mpeg
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аудио, россия, подкаст, лев толстой (писатель), германия, литература, история, общество
Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам? "На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют неправильно?