https://ria.ru/20210221/khlopnut-1597564786.html

Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?

Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?

"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".

2021-02-21T12:00

2021-02-21T12:00

2021-02-21T12:00

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Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить? "Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник". audio/mpeg

Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить? "Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник". audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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