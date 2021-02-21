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Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
2021-02-21T12:00
2021-02-21T12:00
2021-02-21T12:00
как это по-русски
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георгий вицин
петр i
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Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
audio/mpeg
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
audio/mpeg
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Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".