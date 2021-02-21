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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210221/khlopnut-1597564786.html
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
2021-02-21T12:00
2021-02-21T12:00
как это по-русски
советский союз
культура
подкаст
фильмы
савелий крамаров
георгий вицин
петр i
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Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
audio/mpeg
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
audio/mpeg
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аудио, советский союз, культура, подкаст, фильмы, савелий крамаров, георгий вицин, петр i, олег меньшиков, леонид гайдай, ссср, общество

Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?

12:00 21.02.2021
 
Как это по-русски
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
Вчера, 12:00
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"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить? Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
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________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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