https://ria.ru/20230122/alkogol-1846379238.html

Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов

Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов - РИА Новости, 22.01.2023

Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов

Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси.

2023-01-22T12:00

2023-01-22T12:00

2023-01-22T12:00

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Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси. audio/mpeg

Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси. audio/mpeg

О русской системе мер и её эволюции нам рассказал кандидат технических наук, специалист по пищевым технологиям и преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО Дмитрий Кириллович Зыков.Слушайте другие "алкогольные" выпуски подкаста "Как это по-русски": — Откуда произошли бухарики, синяки и колдыри? Рассказываем об этимологии "питейных" слов, о которых знает каждый: сандалить, синячить, колдырить и бухать, и выясняем, как здесь замешан белорусский Дед Мороз и донское казачество. — Как дербалызнуть и хлопнуть на троих? Изучаем, почему соображают именно на троих и как после указа Петр I начали закладывать за воротник.— Как правильно пить на брудершафт, на посошок и на ход ноги? Исследуем истоки алкогольных обычаев и рассказываем, как "провожать по-древнерусски".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

водка, иван тургенев, владимир даль, николай карамзин, николай некрасов, петр i, иван грозный, максим горький, аудио