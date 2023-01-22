https://ria.ru/20230122/alkogol-1846379238.html
Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов
Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов - РИА Новости, 22.01.2023
Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов
Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси.
2023-01-22T12:00
2023-01-22T12:00
2023-01-22T12:00
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Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов
Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси.
audio/mpeg
Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов
Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси.
audio/mpeg
О русской системе мер и её эволюции нам рассказал кандидат технических наук, специалист по пищевым технологиям и преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО Дмитрий Кириллович Зыков.Слушайте другие "алкогольные" выпуски подкаста "Как это по-русски": — Откуда произошли бухарики, синяки и колдыри? Рассказываем об этимологии "питейных" слов, о которых знает каждый: сандалить, синячить, колдырить и бухать, и выясняем, как здесь замешан белорусский Дед Мороз и донское казачество. — Как дербалызнуть и хлопнуть на троих? Изучаем, почему соображают именно на троих и как после указа Петр I начали закладывать за воротник.— Как правильно пить на брудершафт, на посошок и на ход ноги? Исследуем истоки алкогольных обычаев и рассказываем, как "провожать по-древнерусски".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как это по-русски, Водка, Иван Тургенев, Владимир Даль, Николай Карамзин, Николай Некрасов, Петр I, Иван Грозный, Максим Горький
Как государева казна вынудила Россию отказаться от шкаликов, чарок и штофов
Почему ведро было основным мерилом объёма жидкостей в России до XX века? Почему рассчитать точную вместимость шкалика почти невозможно? И как русские правители на протяжении нескольких веков постепенно унифицировали меры объёма, чтобы собирать больше налогов? Рассказываем об истории питейных тар на Руси.