https://ria.ru/20240524/vystavka-1948161065.html

Международную выставку-форум "Россия" посетили 14 миллионов человек

Международную выставку-форум "Россия" посетили 14 миллионов человек - РИА Новости, 24.05.2024

Международную выставку-форум "Россия" посетили 14 миллионов человек

Международную выставку-форум "Россия" посетил 14-миллионный гость, им стал восьмилетний Кирилл Старов, приехавший со своими родителями с Камчатки, сообщила... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:01

2024-05-24T16:01

2024-05-24T16:42

выставка-форум "россия"

тобольск

камчатский край

москва

дмитрий менделеев

сибур холдинг

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетил 14-миллионный гость, им стал восьмилетний Кирилл Старов, приехавший со своими родителями с Камчатки, сообщила пресс-служба выставки."Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее", — сказал Кирилл.Поздравление прошло в Доме полимеров, где работает экспозиция компании "Сибур". Кириллу и его родителям вручили сертификат на путешествие в Тобольск. В программе — экскурсия по местам детства ученого-энциклопедиста и уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году. "Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления", — сказала мама Кирилла Лариса. В середине мая выставку "Россия" посетил 13-миллионный гость. Им стала Татьяна Ясюкович, приехавшая на выставку с дочерью Анастасией и внуками — шестнадцатилетним Владиславом и трехлетней Сашей. Семья получила сертификат на путешествие в Кировскую область.

тобольск

камчатский край

москва

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тобольск, камчатский край, москва, дмитрий менделеев, сибур холдинг, выставка-форум "россия"