https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

Россия могла стать Украиной

Россия могла стать Украиной - РИА Новости, 05.10.2023

Россия могла стать Украиной

Ровно 30 лет назад в газете "Известия" было опубликовано печально известное "Письмо сорока двух". В нем статусные представители советской интеллигенции... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

аналитика

дмитрий менделеев

лев толстой (писатель)

максим горький

россия

москва

украина

события 1993 года в россии

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Ровно 30 лет назад в газете "Известия" было опубликовано печально известное "Письмо сорока двух". В нем статусные представители советской интеллигенции требовали от власти расправ и репрессий — запрещения политических партий, роспуска парламента, закрытия газет, уголовного преследования всех, кто их не устраивал.Особую парадоксальность ситуации придавало то, что на тот момент основная расправа уже совершилась. Пятого октября 1993 года на Красной Пресне в лужах крови лежали трупы — это были простые москвичи, вышедшие за день до этого на протест против антиконституционной попытки Ельцина распустить парламент. По скромным официальным оценкам, тогда погибло 158 человек. Народная память насчитывает более полутора тысяч жертв.То есть ситуация выглядела так, как если бы на следующий день после Кровавого воскресенья Лев Толстой, Максим Горький, Мария Ермолова, Дмитрий Менделеев обратились бы с верноподданным посланием к Николаю II, требуя срочно посадить всех оставшихся в живых бунтарей. Трудно такое представить, не правда ли? В русском национальном коде зашито несколько другое представление об интеллигенции.Удивительный контраст представляли собой прежние творения авторов и кровожадная лексика их письма. С одной стороны, "виноградную косточку в теплую землю зарою", "прощай, любить не обязуйся", "возьмемся за руки, друзья". С другой — "красно-коричневые оборотни", "фашисты", "тупые негодяи". Вскоре последовало еще одно воззвание — тоже от интеллигенции. Оно получило известность как "Раздавить гадину!".Но что же это была за гадина, кто были эти "враги народа", к уничтожению которых призывали нас трепетная Белла Ахмадуллина, нежный Окуджава, интеллигентнейший академик Лихачев, главный советский романтик Роберт Рождественский?Да чуть больше, чем все: военные и судейские, не признавшие антиконституционный указ Ельцина о роспуске парламента, весь Верховный Совет, весь Конституционный суд, органы советской власти, вся КПСС и вообще "все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений". А самое главное — в свои враги интеллигенция записала миллионы людей России, которые не приняли шоковую терапию Ельцина и Ко.Выходя на защиту Верховного Совета, тысячи людей протестовали прежде всего против страшного разорения, к которому привела экономическая политика тогдашних властей. Советские накопления обесценились, зарплаты не платились по полгода, шел большой дерибан советской собственности. Людям казалось, что, поддержав парламентариев, они смогут как-то эту политику развернуть.Тем более Москва со второй половины 80-х привыкла митинговать. Выходили на демонстрации, собиравшие порой по полмиллиона человек, и требовали своего. На таких демонстрациях, в частности, Москва поддержала Ельцина, когда он рвался к власти.Поэтому нельзя упрекать граждан в том, что они специально лезли под пули. Им и в страшном сне присниться не могло, что по ним будут стрелять. Они, как и в августе 1991-го, вышли на улицы, чтобы заявить "мнение народное". Ну тут им и показали, что "демократия — это вам не лобио кушать".В любой нормальной стране мира интеллигенция в такие дни живым щитом становится между властью и народом, стремясь не допустить жертв. Но советская интеллигенция таких сантиментов оказалась лишена начисто.Характерно, что абсолютно все подписанты были в свое время обласканы советской властью по самое не могу. Это был crème de la crème советского официоза — члены КПСС, главные редакторы, главные поэты, главные писатели, обладатели орденов, премий и наград. Нет, им не стыдно было предавать тот народ, который они уверяли в верности всю жизнь. Им было не до того, они дрались за власть.Что ж, их можно поздравить с успехом. После 5 октября почетные посты, высокие чины, премии и ордена продолжили сыпаться на их бедовые головы. Вероятно, им казалось это достойной платой, впрочем, некоторые потом от своих подписей попытались отречься.Именно эта компания номенклатурщиков породила секту "людей с хорошими лицами", которые и объявили себя истинной русской интеллигенцией. На самом деле они были просто необходимым звеном колониальной практики — посредники за мелкий прайс между "белыми господами" и "туземным населением".Вся миссия этой "интеллигенции" свелась к тому, чтобы объяснять русским, какие они плохие и как им не повезло родиться в России. В ход шло все: Сталин, GULAG, "пили бы баварское", "не забудем, не простим" и прочие мемасы. Креатив так и пер.Одновременно эта страта глушила все талантливое, что в России могло бы возникнуть. Интеллектуалы, писатели, философы, осмеливавшиеся хоть что-то хорошее говорить о России, высмеивались, унижались, отменялись — задолго до того, как "белые господа" придумали эту самую cancel culture.Сейчас понятно, что настоящую культуру России все это время делали страстные патриоты — Дугин и Проханов, Лимонов и Балабанов, Бондарев и Зиновьев. В 90-е официоз над ними просто ухохатывался, а за одно слово "русский" выгоняли из рукопожатного общества. Но вот светлоликие упорхнули после начала СВО и не оставили за собой ровно никакого культурного следа. Они и не могли ничего создать — их истинной задачей было разрушение.Коллега Акопов прекрасно описал политическую суть трагедии октября 1993-го. Хотелось бы добавить, что мы до сих пор в долгу перед истинными героями тех страшных дней. Тридцать лет москвичи ухаживают за мемориалом погибшим на Красной Пресне. Там сейчас элитный жилой квартал, гламурный парк, Дом Правительства. Но даже не склонные к сентиментальности московские чиновники никогда не трогали эти простые скорбные знаки памяти о погибших — потрепанные красные флажки, ленточки, вырезки из газет, старые фотографии, с которых смотрят на нас москвичи, чья жизнь закончилась в октябре 1993-го.Мне кажется, эти люди достойны настоящего красивого мемориала. Да, это горестная страница нашего прошлого, но ее надо помнить, чтобы не допустить такого в будущем. Благородной задачей для историков было бы честно воссоздать ход событий, найти сведения обо всех погибших, разобраться, кто же были эти таинственные снайперы, стрелявшие по людям не то с крыши американского посольства, не то из гостиницы "Украина". Там много интересного можно было бы накопать, вероятно.В октябре 1993-го у России были все шансы превратиться в Украину — рухнуть в пропасть бесконечных гражданских войн, мятежей, путчей. Спасли страну тогда отнюдь не интеллигенты-номенклатурщики (они как раз мечтали об "украинизации"), а, как ни странно, спецназовцы. Главными миротворцами, разрулившими ситуацию и спасшими людей, стали командиры подразделений легендарной "Альфы".Так-то у Ельцина была идея разбомбить Белый дом с воздуха, а потом организовать штурм здания наподобие штурма дворца Амина в Кабуле. Ничего, что в здании Верховного Совета была масса гражданских, в том числе женщины и дети, а вокруг стояли тысячи простых москвичей.Офицеры "Альфы" не стали выполнять этот приказ. Вместо этого они эвакуировали людей из здания, выступили в роли миротворцев. Один из них погиб, был застрелен одним из тех самых неизвестных снайперов. Подвиг альфовцев тоже заслуживает увековечения, нам стоит помнить не только злодеев нашей истории, но и прежде всего — ее героев.

https://ria.ru/20231003/krizis-1900033597.html

https://ria.ru/20231003/rossiya-1900015135.html

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https://ria.ru/20231003/perevorot-1900063028.html

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аналитика, дмитрий менделеев, лев толстой (писатель), максим горький, россия, москва, украина, события 1993 года в россии, кпсс