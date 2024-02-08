https://ria.ru/20240208/mishustin-1926115251.html

Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза

Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза - РИА Новости, 08.02.2024

Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил студентов, выпускников и преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета с его 300-летним... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:41

2024-02-08T11:41

2024-02-08T11:41

общество

россия

нарва

михаил мишустин

дмитрий менделеев

петр столыпин

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил студентов, выпускников и преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета с его 300-летним юбилеем, отметив, что вуз занимает лидирующие позиции и вносит существенный вклад в развитие отечественной науки и достижение национальных целей. Восьмого февраля Санкт-Петербургский государственный университет отмечает свой 300-летний юбилей. В число известных выпускников Петербургского университета входят, в частности, ученый Дмитрий Менделеев, государственный деятель Петр Столыпин, поэт Александр Блок, художник Михаил Врубель и композитор Михаил Глинка. Выпускниками вуза также были президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "Сегодня университет является одним из крупнейших международных научно-образовательных центров, ведущим вузом страны. И уверенно занимает лидирующие позиции в сфере подготовки квалифицированных специалистов, обладающих самыми актуальными знаниями и навыками, востребованных на современном рынке труда. В лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, проводятся фундаментальные исследования, совершаются прорывные открытия в разных областях, создаются и внедряются инновационные разработки, которые способствуют достижению технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме Мишустина. Он отметил, что на протяжении трех столетий СПбГУ бережно сохраняет и развивает лучшие традиции отечественной высшей школы, заложенные выдающимися учеными, и по праву можете гордиться своими выпускниками, вписавшими имена в мировую историю, среди которых – лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, известные деятели науки, культуры, политики и спорта. "Дорогие друзья! Преподаватели, студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета! Вы вносите огромный вклад в развитие отечественной науки, достижение национальных целей. От всей души желаю вам дальнейших успехов, реализации намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия", - также сказал премьер. Особые слова благодарности он адресовал профессорско-преподавательскому составу за их преданность призванию, компетентность, целеустремленность, высокое качество образовательного процесса и активное применение новейших методик и технологий. Датой рождения университета принято считать 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда был издан указ Петра I "Об учреждении Академии наук и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбуга", в котором говорилось о создании при Академии наук университета. В настоящее время в СПбГУ обучается более 27 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди выпускников университета - девять лауреатов Нобелевской премии, а также два лауреата премии Филдса.

https://ria.ru/20240205/medvedev-1925560496.html

https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, нарва, михаил мишустин, дмитрий менделеев, петр столыпин, санкт-петербургский государственный университет