https://ria.ru/20240208/mishustin-1926115251.html
Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза
Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза - РИА Новости, 08.02.2024
Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил студентов, выпускников и преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета с его 300-летним... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:41
2024-02-08T11:41
2024-02-08T11:41
общество
россия
нарва
михаил мишустин
дмитрий менделеев
петр столыпин
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил студентов, выпускников и преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета с его 300-летним юбилеем, отметив, что вуз занимает лидирующие позиции и вносит существенный вклад в развитие отечественной науки и достижение национальных целей. Восьмого февраля Санкт-Петербургский государственный университет отмечает свой 300-летний юбилей. В число известных выпускников Петербургского университета входят, в частности, ученый Дмитрий Менделеев, государственный деятель Петр Столыпин, поэт Александр Блок, художник Михаил Врубель и композитор Михаил Глинка. Выпускниками вуза также были президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "Сегодня университет является одним из крупнейших международных научно-образовательных центров, ведущим вузом страны. И уверенно занимает лидирующие позиции в сфере подготовки квалифицированных специалистов, обладающих самыми актуальными знаниями и навыками, востребованных на современном рынке труда. В лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, проводятся фундаментальные исследования, совершаются прорывные открытия в разных областях, создаются и внедряются инновационные разработки, которые способствуют достижению технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме Мишустина. Он отметил, что на протяжении трех столетий СПбГУ бережно сохраняет и развивает лучшие традиции отечественной высшей школы, заложенные выдающимися учеными, и по праву можете гордиться своими выпускниками, вписавшими имена в мировую историю, среди которых – лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, известные деятели науки, культуры, политики и спорта. "Дорогие друзья! Преподаватели, студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета! Вы вносите огромный вклад в развитие отечественной науки, достижение национальных целей. От всей души желаю вам дальнейших успехов, реализации намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия", - также сказал премьер. Особые слова благодарности он адресовал профессорско-преподавательскому составу за их преданность призванию, компетентность, целеустремленность, высокое качество образовательного процесса и активное применение новейших методик и технологий. Датой рождения университета принято считать 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда был издан указ Петра I "Об учреждении Академии наук и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбуга", в котором говорилось о создании при Академии наук университета. В настоящее время в СПбГУ обучается более 27 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди выпускников университета - девять лауреатов Нобелевской премии, а также два лауреата премии Филдса.
https://ria.ru/20240205/medvedev-1925560496.html
https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, нарва, михаил мишустин, дмитрий менделеев, петр столыпин, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Нарва, Михаил Мишустин, Дмитрий Менделеев, Петр Столыпин, Санкт-Петербургский государственный университет
Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, с трехсотлетием вуза
Мишустин поздравил выпускников СПбГУ, среди которых Путин, с юбилеем вуза
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил студентов, выпускников и преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета с его 300-летним юбилеем, отметив, что вуз занимает лидирующие позиции и вносит существенный вклад в развитие отечественной науки и достижение национальных целей.
Восьмого февраля Санкт-Петербургский государственный университет отмечает свой 300-летний юбилей. В число известных выпускников Петербургского университета входят, в частности, ученый Дмитрий Менделеев
, государственный деятель Петр Столыпин
, поэт Александр Блок
, художник Михаил Врубель
и композитор Михаил Глинка. Выпускниками вуза также были президент РФ Владимир Путин
и зампред Совбеза Дмитрий Медведев
.
Медведев рассказал о работе в СПбГУ
"Сегодня университет является одним из крупнейших международных научно-образовательных центров, ведущим вузом страны. И уверенно занимает лидирующие позиции в сфере подготовки квалифицированных специалистов, обладающих самыми актуальными знаниями и навыками, востребованных на современном рынке труда. В лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, проводятся фундаментальные исследования, совершаются прорывные открытия в разных областях, создаются и внедряются инновационные разработки, которые способствуют достижению технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме Мишустина.
Он отметил, что на протяжении трех столетий СПбГУ бережно сохраняет и развивает лучшие традиции отечественной высшей школы, заложенные выдающимися учеными, и по праву можете гордиться своими выпускниками, вписавшими имена в мировую историю, среди которых – лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, известные деятели науки, культуры, политики и спорта.
"Дорогие друзья! Преподаватели, студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета! Вы вносите огромный вклад в развитие отечественной науки, достижение национальных целей. От всей души желаю вам дальнейших успехов, реализации намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия", - также сказал премьер.
Особые слова благодарности он адресовал профессорско-преподавательскому составу за их преданность призванию, компетентность, целеустремленность, высокое качество образовательного процесса и активное применение новейших методик и технологий.
Датой рождения университета принято считать 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда был издан указ Петра I
"Об учреждении Академии наук и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы
, Дерпта, Пернова и Аренсбуга", в котором говорилось о создании при Академии наук университета.
В настоящее время в СПбГУ обучается более 27 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди выпускников университета - девять лауреатов Нобелевской премии, а также два лауреата премии Филдса.
Медведев призвал достойно отметить 300-летие СПбГУ