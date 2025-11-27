https://ria.ru/20251127/rossija-2058056109.html
В Госдуме рассказали о новой стипендии для химиков
В Госдуме рассказали о новой стипендии для химиков
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Стипендия имени Дмитрия Менделеева для химиков и химиков-технологов будет учреждена в России в 2026 году, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
"Могу объявить, это впервые, здесь на конгрессе, что у нас появятся со следующего года новая именная стипендия, стипендия Дмитрия Ивановича Менделеева, она будет для химиков и химиков-технологов, в том числе, кто занимается инженерными направлениями, связанными с химическими технологиями", - сказал депутат на V Конгрессе молодых ученых.
Парламентарий добавил, что технологическое лидерство должно включать в себя передовые исследования, в том числе фундаментальные и подготовку кадров. При этом, по его словам, технологический суверенитет и технологическое лидерство невозможно без качественного, хорошего инженерного образования.
"Сейчас обсуждаются активно такие новеллы, как производственная аспирантура, научно-производственные объединения, те вопросы, которые сегодня мы, в том числе законодательно обсуждаем, смотрим, необходимо ли здесь вносить изменения законодательно или достаточно подзаконных актов", - подчеркнул депутат.
Мажуга также отметил, что студенческие конструкторские бюро (СКБ) - это недостающий элемент, который был бы направлен на поддержку инженерной активности сегодняшних студентов.
"СКБ - недостающий элемент в комплексе подготовки инженерных кадров", - заключил он.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.