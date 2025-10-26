https://ria.ru/20251026/opros-2050651429.html
Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королев стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян, следует из совместного опроса Аналитического центра ВЦИОМ...
Опрос показал, как ученых чаще всего упоминают россияне
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королев стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян, следует из совместного опроса Аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Менделеев
(36%), Ломоносов
(30%) и Королев
(14%) стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян. Современных российских ученых россияне знают хуже - наиболее популярным российским ученым из ныне живущих стал Перельман", - говорится в исследовании.
Уточняется, что почти две трети россиян в возрасте от 18 лет и старше хотели бы, чтобы их дети или внуки занимались наукой (64% от общего числа опрошенных).
Также россияне, занимающиеся просветительской деятельностью (69%) или работающие в бюджетной сфере, занятые на госслужбе (70%), чаще видят своих детей учеными.
Согласно исследованию, каждый второй россиянин считает, что наибольшая государственная поддержка должна быть направлена на медицинские (51%) и технические науки (46%) для развития страны.
Кроме того, выражены и гендерные предпочтения: женщины чаще мужчин голосуют за поддержку медицины (60% против 41%), и реже мужчин - за технические науки (41% против 53%).
Общество "Знание"
совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ
провели исследование об отношении россиян к науке в октябре 2025 года. В опросе приняли участие 3,6 тысяч россиян старше 14 лет, проживающих в более, чем 80 регионах страны.