Опрос показал, как ученых чаще всего упоминают россияне
Наука
 
07:10 26.10.2025
Опрос показал, как ученых чаще всего упоминают россияне
Опрос показал, как ученых чаще всего упоминают россияне
Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королев стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян, следует из совместного опроса Аналитического центра ВЦИОМ...
2025-10-26T07:10:00+03:00
2025-10-26T07:10:00+03:00
наука
общество
ломоносов
дмитрий менделеев
сергей королев
общество "знание"
вциом
ломоносов
общество, ломоносов, дмитрий менделеев, сергей королев, общество "знание", вциом
Наука, Общество, Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Сергей Королев, Общество "Знание", ВЦИОМ
Опрос показал, как ученых чаще всего упоминают россияне

ВЦИОМ: Менделеев стал самым упоминаемым ученым среди россиян

Русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королев стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян, следует из совместного опроса Аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Менделеев (36%), Ломоносов (30%) и Королев (14%) стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян. Современных российских ученых россияне знают хуже - наиболее популярным российским ученым из ныне живущих стал Перельман", - говорится в исследовании.
Уточняется, что почти две трети россиян в возрасте от 18 лет и старше хотели бы, чтобы их дети или внуки занимались наукой (64% от общего числа опрошенных).
Также россияне, занимающиеся просветительской деятельностью (69%) или работающие в бюджетной сфере, занятые на госслужбе (70%), чаще видят своих детей учеными.
Согласно исследованию, каждый второй россиянин считает, что наибольшая государственная поддержка должна быть направлена на медицинские (51%) и технические науки (46%) для развития страны.
Кроме того, выражены и гендерные предпочтения: женщины чаще мужчин голосуют за поддержку медицины (60% против 41%), и реже мужчин - за технические науки (41% против 53%).
Общество "Знание" совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ провели исследование об отношении россиян к науке в октябре 2025 года. В опросе приняли участие 3,6 тысяч россиян старше 14 лет, проживающих в более, чем 80 регионах страны.
НаукаОбществоЛомоносовДмитрий МенделеевСергей КоролевОбщество "Знание"ВЦИОМ
 
 
