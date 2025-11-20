В Ставрополе завершился научно-популярный фестиваль "Новый маршрут"

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Более семи тысяч человек посетили 25 открытых научно-популярных лекций финала фестиваля "Новый маршрут", который прошел в Ставрополе при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. В число мероприятий фестиваля также вошли мастер-классы, форсайт-сесии, научный баттл, интеллектуальная игра для школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СКФУ.

Формат публичных лекций в университете – это давняя традиция высшей школы, которую поддерживали такие видные ученые, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов и другие, отметила и.о. ректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Татьяна Шебзухова.

"Это просветительская миссия – рассказывать сложные научные темы простым языком для широкой аудитории. И если в течение фестиваля были записаны более 50 научно-популярных лекций, которые можно было посмотреть онлайн, то в финале мы предусмотрели личные встречи с учеными, возможность задавать вопросы и получать ответы от лучших экспертов в своих областях знаний. Интерес со стороны студентов, школьников и жителей показывает большой потенциал для формирования научной культуры в регионе", – рассказала она.

В научно-популярном лектории фестиваля выступила декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова. Она рассказала о новой архитектуре медиа в условиях цифровизации. Старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Коблик выступил с лекцией "Курильские острова – "наши Галапагосы"". Научный журналист, медицинский блогер Алексей Водовозов посвятил свою лекцию секретам медицины будущего, а главный научный сотрудник Института государства и права РАН Сергей Бабурин – современному российскому конституционализму.

Научный журналист, шеф-редактор научно-популярного журнала "Кот Шредингера" Григорий Тарасевич поделился опытом в области научной журналистики. Заместитель директора по внешним связям Специальной астрофизической лаборатории РАН Екатерина Филиппова рассказала, что и зачем изучают астрономы в космосе. Старший научный сотрудник Национального парка "Кисловодский" Константин Лотиев прочел лекцию о змеях Ставрополья.

Научно-популярные лекции интересны не только слушателям, но и самим лекторам. подчеркнул директор департамента медиакоммуникаций СКФУ, научный руководитель фестиваля "Новый маршрут" Андрей Горбачев.

"Это своего рода живая материя, есть возможность услышать вопросы, оценить интерес, получить отклики и понять, в фокусе ли внимания та тема, которую лектор доносит до аудитории. Считаю главным достижением фестиваля "Новый маршрут" создание интеллектуальной атмосферы и непосредственные контакты внутри Северного Кавказа, которые объединили общим интересом к научному знанию самых разных людей", - заявил он.