https://ria.ru/20230528/mishustin-1874633930.html

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 28.05.2023

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:20

2023-05-28T11:20

2023-05-28T11:20

общество

россия

михаил мишустин

михаил ломоносов

дмитрий менделеев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Двадцать восьмого мая 2023 года отмечается профессиональный праздник – День химика. "Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика... Ваша компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны", - говорится в сообщении. Премьер-министр добавил, что история отрасли – это великие открытия Михаила Ломоносова, Николая Зинина и Николая Бекетова, Александра Бутлерова и Дмитрия Менделеева. Благодаря выдающимся учёным созданы периодическая система химических элементов, теория строения органических веществ, ряд активности металлов и сформулирован закон сохранения массы веществ. Кроме того, химическая отрасль - это самоотверженный труд уникальных специалистов, которые развивали отечественную химическую промышленность. Мишустин уточнил, что сегодня этот комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике. Современные материалы, технологии и изделия химпрома применяются в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении, строительстве, медицине, фармакологии и оборонной сфере, для разведки и добычи полезных ископаемых. "Несмотря на санкционное давление, химическая промышленность развивается, производит высококачественную продукцию, решает задачи по увеличению глубины переработки сырья, создаёт новые композиционные материалы с заданными физико-механическими свойствами, реализует крупные инвестиционные проекты. А также ведётся активная цифровая трансформация, многое делается для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении. Мишустин выразил особую благодарность ветеранам, чей профессиональный путь служит примером для молодого поколения, пожелал работникам химической промышленности новых успехов и трудовых свершений на благо России, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230325/mishustin-1860574191.html

https://ria.ru/20230523/neftekhimiya-1873539986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, михаил ломоносов, дмитрий менделеев