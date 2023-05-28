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Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 28.05.2023
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11:20 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/mishustin-1874633930.html
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 28.05.2023
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:20
2023-05-28T11:20
общество
россия
михаил мишустин
михаил ломоносов
дмитрий менделеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Двадцать восьмого мая 2023 года отмечается профессиональный праздник – День химика. "Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика... Ваша компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны", - говорится в сообщении. Премьер-министр добавил, что история отрасли – это великие открытия Михаила Ломоносова, Николая Зинина и Николая Бекетова, Александра Бутлерова и Дмитрия Менделеева. Благодаря выдающимся учёным созданы периодическая система химических элементов, теория строения органических веществ, ряд активности металлов и сформулирован закон сохранения массы веществ. Кроме того, химическая отрасль - это самоотверженный труд уникальных специалистов, которые развивали отечественную химическую промышленность. Мишустин уточнил, что сегодня этот комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике. Современные материалы, технологии и изделия химпрома применяются в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении, строительстве, медицине, фармакологии и оборонной сфере, для разведки и добычи полезных ископаемых. "Несмотря на санкционное давление, химическая промышленность развивается, производит высококачественную продукцию, решает задачи по увеличению глубины переработки сырья, создаёт новые композиционные материалы с заданными физико-механическими свойствами, реализует крупные инвестиционные проекты. А также ведётся активная цифровая трансформация, многое делается для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении. Мишустин выразил особую благодарность ветеранам, чей профессиональный путь служит примером для молодого поколения, пожелал работникам химической промышленности новых успехов и трудовых свершений на благо России, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230325/mishustin-1860574191.html
https://ria.ru/20230523/neftekhimiya-1873539986.html
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общество, россия, михаил мишустин, михаил ломоносов, дмитрий менделеев
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Мишустин: компетентность работников химической отрасли укрепляет обороноспособность страны

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина.
Двадцать восьмого мая 2023 года отмечается профессиональный праздник – День химика.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25 марта, 11:36
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика... Ваша компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны", - говорится в сообщении.
Премьер-министр добавил, что история отрасли – это великие открытия Михаила Ломоносова, Николая Зинина и Николая Бекетова, Александра Бутлерова и Дмитрия Менделеева. Благодаря выдающимся учёным созданы периодическая система химических элементов, теория строения органических веществ, ряд активности металлов и сформулирован закон сохранения массы веществ. Кроме того, химическая отрасль - это самоотверженный труд уникальных специалистов, которые развивали отечественную химическую промышленность.
Мишустин уточнил, что сегодня этот комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике. Современные материалы, технологии и изделия химпрома применяются в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении, строительстве, медицине, фармакологии и оборонной сфере, для разведки и добычи полезных ископаемых.
«
"Несмотря на санкционное давление, химическая промышленность развивается, производит высококачественную продукцию, решает задачи по увеличению глубины переработки сырья, создаёт новые композиционные материалы с заданными физико-механическими свойствами, реализует крупные инвестиционные проекты. А также ведётся активная цифровая трансформация, многое делается для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении.
Мишустин выразил особую благодарность ветеранам, чей профессиональный путь служит примером для молодого поколения, пожелал работникам химической промышленности новых успехов и трудовых свершений на благо России, крепкого здоровья и благополучия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности
23 мая, 09:04
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинМихаил ЛомоносовДмитрий Менделеев
 
 
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