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Путин назвал причины демографического провала в России - РИА Новости, 20.12.2024
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19:13 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/putin-1990517682.html
Путин назвал причины демографического провала в России
Путин назвал причины демографического провала в России - РИА Новости, 20.12.2024
Путин назвал причины демографического провала в России
Президент России Владимир Путин назвал причины демографического провала в РФ и связал их с внутриполитическими событиями в России, которые начались после Первой РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:13:00+03:00
2024-12-20T19:13:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий менделеев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал причины демографического провала в РФ и связал их с внутриполитическими событиями в России, которые начались после Первой мировой войны. Во время заседания Госсовета глава государства напомнил прогнозы российского ученого Дмитрия Менделеева, согласно которым к началу 21 века население России должно было бы составлять 600 миллионов человек. "Наверняка так было бы, если бы ходе Первой мировой войны не раскачали бы тогда внутриполитическую ситуацию и армию, не объявили бы себя сами в одностороннем порядке проигравшей стороной и потом не последовала бы Гражданская война, которая унесла чуть ли не 10 миллионов человек, это больше даже, чем в ходе Первой мировой войны потери", - отметил Путин. Далее президент указал на демографический провал, произошедший в ходе Великой Отечественной войны, когда в 1943-1944 годах наблюдался спад рождаемости. "Затем опять раскачали внутриполитическую ситуацию, развалили Советский Союз и опять провал демографии. Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?" - сказал Путин.
https://ria.ru/20241220/putin-1990511147.html
https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html
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россия, владимир путин, дмитрий менделеев
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Менделеев
Путин назвал причины демографического провала в России

Путин связал демографический провал с внутриполитическими событиями в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал причины демографического провала в РФ и связал их с внутриполитическими событиями в России, которые начались после Первой мировой войны.
Во время заседания Госсовета глава государства напомнил прогнозы российского ученого Дмитрия Менделеева, согласно которым к началу 21 века население России должно было бы составлять 600 миллионов человек.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин высказался о демографической ситуации в "благополучных странах"
Вчера, 18:50
"Наверняка так было бы, если бы ходе Первой мировой войны не раскачали бы тогда внутриполитическую ситуацию и армию, не объявили бы себя сами в одностороннем порядке проигравшей стороной и потом не последовала бы Гражданская война, которая унесла чуть ли не 10 миллионов человек, это больше даже, чем в ходе Первой мировой войны потери", - отметил Путин.
Далее президент указал на демографический провал, произошедший в ходе Великой Отечественной войны, когда в 1943-1944 годах наблюдался спад рождаемости.
"Затем опять раскачали внутриполитическую ситуацию, развалили Советский Союз и опять провал демографии. Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?" - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Вчера, 17:10
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Менделеев
 
 
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