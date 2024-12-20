https://ria.ru/20241220/putin-1990517682.html

Путин назвал причины демографического провала в России

Путин назвал причины демографического провала в России - РИА Новости, 20.12.2024

Путин назвал причины демографического провала в России

Президент России Владимир Путин назвал причины демографического провала в РФ и связал их с внутриполитическими событиями в России, которые начались после Первой РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:13:00+03:00

2024-12-20T19:13:00+03:00

2024-12-20T19:13:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий менделеев

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал причины демографического провала в РФ и связал их с внутриполитическими событиями в России, которые начались после Первой мировой войны. Во время заседания Госсовета глава государства напомнил прогнозы российского ученого Дмитрия Менделеева, согласно которым к началу 21 века население России должно было бы составлять 600 миллионов человек. "Наверняка так было бы, если бы ходе Первой мировой войны не раскачали бы тогда внутриполитическую ситуацию и армию, не объявили бы себя сами в одностороннем порядке проигравшей стороной и потом не последовала бы Гражданская война, которая унесла чуть ли не 10 миллионов человек, это больше даже, чем в ходе Первой мировой войны потери", - отметил Путин. Далее президент указал на демографический провал, произошедший в ходе Великой Отечественной войны, когда в 1943-1944 годах наблюдался спад рождаемости. "Затем опять раскачали внутриполитическую ситуацию, развалили Советский Союз и опять провал демографии. Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?" - сказал Путин.

https://ria.ru/20241220/putin-1990511147.html

https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html

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россия, владимир путин, дмитрий менделеев