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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева - РИА Новости, 23.02.2023
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
2023-02-23T12:00
2023-02-23T12:00
2023-02-23T12:00
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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
audio/mpeg
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
audio/mpeg
О том, для каких целей в Дубне построили “фабрику” сверхтяжелых элементов рассказал доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).О кварк-глюонной плазме и физике высоких энергий мы рассказывали в эпизоде “Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода: Александр КарповЭпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точно, Космос - РИА Наука, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, плазма, Дмитрий Менделеев, коллайдер, Большой адронный коллайдер, Химия, Технологии
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?