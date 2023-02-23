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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева - РИА Новости, 23.02.2023
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20230223/elementy-1853926308.html
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева - РИА Новости, 23.02.2023
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
2023-02-23T12:00
2023-02-23T12:00
мы все умрём. но это не точно
космос - риа наука
дубна
объединенный институт ядерных исследований
плазма
дмитрий менделеев
коллайдер
большой адронный коллайдер
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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
audio/mpeg
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
audio/mpeg
О том, для каких целей в Дубне построили “фабрику” сверхтяжелых элементов рассказал доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).О кварк-глюонной плазме и физике высоких энергий мы рассказывали в эпизоде “Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода: Александр КарповЭпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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космос - риа наука, дубна, объединенный институт ядерных исследований, плазма, дмитрий менделеев, коллайдер, большой адронный коллайдер, химия, технологии, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Космос - РИА Наука, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, плазма, Дмитрий Менделеев, коллайдер, Большой адронный коллайдер, Химия, Технологии
12:00 23.02.2023
 

Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева

Мы все умрём. Но это не точно
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
12:00
Читать ria.ru в
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
О том, для каких целей в Дубне построили “фабрику” сверхтяжелых элементов рассказал доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
О кварк-глюонной плазме и физике высоких энергий мы рассказывали в эпизоде “Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны”.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты.
__________
Эксперт эпизода: Александр Карпов
Эпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноКосмос - РИА НаукаДубнаОбъединенный институт ядерных исследованийплазмаДмитрий МенделеевколлайдерБольшой адронный коллайдерХимияТехнологии
 
 
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