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Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны - РИА Новости, 20.10.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221020/kollayder-1825317048.html
Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны
Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны - РИА Новости, 20.10.2022
Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны
Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск.
2022-10-20T12:00
2022-10-20T12:25
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
дубна
объединенный институт ядерных исследований
наука
наука и инновации
университетская наука
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Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны
Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск.
audio/mpeg
Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны
Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск.
audio/mpeg
Что такое барионная материя, почему один кварк очарованный, а другой странный, и причем тут квантовый мир? На вопросы просто и понятно (честное слово) ответил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц, работающий на лучшем в мире эксперименте BM@N.Когда применяют ковровый плагиат, почему оргкомитет конференции "забитый", и что исследователи называют "кирпичом" и "мясом" — о необычных и смешных особенностях научного сленга мы рассказывали в эпизоде Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, технологии, дубна, объединенный институт ядерных исследований, наука, наука и инновации, университетская наука, наука в университете, физика, коллайдер, большой адронный коллайдер, космос - риа наука, математика, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Наука, Наука и инновации, Университетская наука, Наука в университете, Физика, коллайдер, Большой адронный коллайдер, Космос - РИА Наука, математика
12:00 20.10.2022 (обновлено: 12:25 20.10.2022)
 

Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны

Мы все умрём. Но это не точно
Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны
12:00
Читать ria.ru в
Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск.
Что такое барионная материя, почему один кварк очарованный, а другой странный, и причем тут квантовый мир? На вопросы просто и понятно (честное слово) ответил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц, работающий на лучшем в мире эксперименте BM@N.
Когда применяют ковровый плагиат, почему оргкомитет конференции "забитый", и что исследователи называют "кирпичом" и "мясом" — о необычных и смешных особенностях научного сленга мы рассказывали в эпизоде Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастТехнологииДубнаОбъединенный институт ядерных исследованийНаукаНаука и инновацииУниверситетская наукаНаука в университетеФизикаколлайдерБольшой адронный коллайдерКосмос - РИА Наукаматематика
 
 
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