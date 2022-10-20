https://ria.ru/20221020/kollayder-1825317048.html

Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны

Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны - РИА Новости, 20.10.2022

Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны

Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск.

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:25

мы все умрём. но это не точно

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Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск. audio/mpeg

Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны Материя появилась не сразу — ничтожную долю секунды после большого взрыва она существовала в виде кварк-глюонной плазмы. Изучать ее, мягко говоря, сложно, т.к. в мире обычной материи она (почти) не встречается. Тут на выручку и приходят квантовая теория и ускорители частиц, например, коллайдеры — о них этот выпуск. audio/mpeg

Что такое барионная материя, почему один кварк очарованный, а другой странный, и причем тут квантовый мир? На вопросы просто и понятно (честное слово) ответил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц, работающий на лучшем в мире эксперименте BM@N.Когда применяют ковровый плагиат, почему оргкомитет конференции "забитый", и что исследователи называют "кирпичом" и "мясом" — о необычных и смешных особенностях научного сленга мы рассказывали в эпизоде Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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