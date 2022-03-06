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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220306/dissertatsiya-1776779261.html
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых - РИА Новости, 06.03.2022
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
2022-03-06T12:00
2022-03-06T12:00
как это по-русски
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образование - общество
химия
биология
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Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
audio/mpeg
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
audio/mpeg
Убедиться в том, что у ученых все в порядке с чувством юмора, вы можете послушав наш научно-популярный подкаст "Мы все умрём. Но это не точно".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
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подкаст, наука, образование, образование - общество, химия, биология, университетская наука, грамотность, аудио
12:00 06.03.2022
 

Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых

Как это по-русски
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Вчера, 12:00
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Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
Убедиться в том, что у ученых все в порядке с чувством юмора, вы можете послушав наш научно-популярный подкаст "Мы все умрём. Но это не точно".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голос эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
 
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