https://ria.ru/20220306/dissertatsiya-1776779261.html
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых - РИА Новости, 06.03.2022
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
2022-03-06T12:00
2022-03-06T12:00
2022-03-06T12:00
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Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
audio/mpeg
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.
audio/mpeg
Убедиться в том, что у ученых все в порядке с чувством юмора, вы можете послушав наш научно-популярный подкаст "Мы все умрём. Но это не точно".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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подкаст, наука, образование, образование - общество, химия, биология, университетская наука, грамотность, аудио
Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых
Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.