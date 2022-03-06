https://ria.ru/20220306/dissertatsiya-1776779261.html

Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых

Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых - РИА Новости, 06.03.2022

Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых

Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг.

2022-03-06T12:00

2022-03-06T12:00

2022-03-06T12:00

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Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг. audio/mpeg

Зачем ученые пишут статьи в "мурзилки", и кто такие "петрики": сленг ученых Зачем ученые отправляют статьи в "мурзилки" и "вторички", и кто такие "петрики". Что исследователи называют "кирпичом" и "мясом". За что можно получить в свой адрес реплику "Бром тебе в легкие!". Почему "ограниченный" и "неорганизованный" химик - это не оскорбление. Ковровый плагиат, диссероплетение и "забитый оргкомитет": разбираем научный сленг. audio/mpeg

Убедиться в том, что у ученых все в порядке с чувством юмора, вы можете послушав наш научно-популярный подкаст "Мы все умрём. Но это не точно".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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