https://ria.ru/20240630/vuchich-1956454844.html

Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич

Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич - РИА Новости, 30.06.2024

Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич

Западу нужны природные богатства и территория России, их не интересует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в вооруженном конфликте, поэтому никто не... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:43

2024-06-30T14:43

2024-06-30T14:43

россия

китай

украина

александр вучич

дмитрий менделеев

дмитрий песков

нато

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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Западу нужны природные богатства и территория России, их не интересует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в вооруженном конфликте, поэтому никто не поддерживает мирную инициативу КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ранее Вучич говорил, что мирная инициатива КНР из шести пунктов по конфликту на Украине хороша и ее поддержали свыше 100 государств, но очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада. В воскресенье он вновь посетовал, что никто не хочет всерьез прочитать китайский план из шести пунктов. "Никто не хочет немедленного прекращения огня, предлагаемого КНР. Потому что все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян. Никого не волнует, сколько и кого погибнет, потому что это пушечное мясо для их великих интересов. Потому что у России есть довольно много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, всего, что им нужно", - заявил президент Сербии в эфире TV Prva. Он напомнил шутку, что не случайно Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, потому что "все они есть на территории России". "Посмотрите, как возникают идеи, особенно в Скандинавских странах, что Россия не заслужила обладать такой территорией, это якобы принадлежит всему миру, кто-то другой бы держал Якутию, область вокруг Оренбурга, Томска, Красноярска… А с другой стороны – никто не знает, каковы конечные цели РФ, каковы эти цели?", - отметил сербский лидер. В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

https://ria.ru/20231214/vuchich-1915906305.html

https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, украина, александр вучич, дмитрий менделеев, дмитрий песков, нато