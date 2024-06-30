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Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич - РИА Новости, 30.06.2024
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14:43 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/vuchich-1956454844.html
Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич
Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич - РИА Новости, 30.06.2024
Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич
Западу нужны природные богатства и территория России, их не интересует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в вооруженном конфликте, поэтому никто не... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:43
2024-06-30T14:43
россия
китай
украина
александр вучич
дмитрий менделеев
дмитрий песков
нато
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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Западу нужны природные богатства и территория России, их не интересует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в вооруженном конфликте, поэтому никто не поддерживает мирную инициативу КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ранее Вучич говорил, что мирная инициатива КНР из шести пунктов по конфликту на Украине хороша и ее поддержали свыше 100 государств, но очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада. В воскресенье он вновь посетовал, что никто не хочет всерьез прочитать китайский план из шести пунктов. "Никто не хочет немедленного прекращения огня, предлагаемого КНР. Потому что все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян. Никого не волнует, сколько и кого погибнет, потому что это пушечное мясо для их великих интересов. Потому что у России есть довольно много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, всего, что им нужно", - заявил президент Сербии в эфире TV Prva. Он напомнил шутку, что не случайно Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, потому что "все они есть на территории России". "Посмотрите, как возникают идеи, особенно в Скандинавских странах, что Россия не заслужила обладать такой территорией, это якобы принадлежит всему миру, кто-то другой бы держал Якутию, область вокруг Оренбурга, Томска, Красноярска… А с другой стороны – никто не знает, каковы конечные цели РФ, каковы эти цели?", - отметил сербский лидер. В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html
https://ria.ru/20231214/vuchich-1915906305.html
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россия, китай, украина, александр вучич, дмитрий менделеев, дмитрий песков, нато
Россия, Китай, Украина, Александр Вучич, Дмитрий Менделеев, Дмитрий Песков, НАТО
Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: Западу нужны только ресурсы и территория России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Западу нужны природные богатства и территория России, их не интересует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в вооруженном конфликте, поэтому никто не поддерживает мирную инициативу КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее Вучич говорил, что мирная инициатива КНР из шести пунктов по конфликту на Украине хороша и ее поддержали свыше 100 государств, но очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада. В воскресенье он вновь посетовал, что никто не хочет всерьез прочитать китайский план из шести пунктов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России
16 марта, 16:29
"Никто не хочет немедленного прекращения огня, предлагаемого КНР. Потому что все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян. Никого не волнует, сколько и кого погибнет, потому что это пушечное мясо для их великих интересов. Потому что у России есть довольно много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, всего, что им нужно", - заявил президент Сербии в эфире TV Prva.
Он напомнил шутку, что не случайно Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, потому что "все они есть на территории России".
"Посмотрите, как возникают идеи, особенно в Скандинавских странах, что Россия не заслужила обладать такой территорией, это якобы принадлежит всему миру, кто-то другой бы держал Якутию, область вокруг Оренбурга, Томска, Красноярска… А с другой стороны – никто не знает, каковы конечные цели РФ, каковы эти цели?", - отметил сербский лидер.
В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим
14 декабря 2023, 20:19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич
14 декабря 2023, 20:14
 
РоссияКитайУкраинаАлександр ВучичДмитрий МенделеевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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