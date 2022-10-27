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В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/marshruty-1827252510.html
В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты
В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты - РИА Новости, 27.10.2022
В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты
Соглашение о развитии новых музейных маршрутов подписали в Тюмени руководители туристических компаний и музейно-просветительского объединения Тюменской области, РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:30
2022-10-27T18:30
туризм
туризм
новости - туризм
тюменская область
тюмень
тобольск
дмитрий менделеев
туристы
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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Соглашение о развитии новых музейных маршрутов подписали в Тюмени руководители туристических компаний и музейно-просветительского объединения Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.Все маршруты являются межрегиональными. Так, маршрут "Сибирское наследие декабристов" объединит музеи в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Курган, Омск. "Менделеевский экспресс", помимо знакомства с жизнью и историей научных открытий ученого Дмитрия Менделеева, предложит лабораторный практикум в Тобольском индустриальном институте и посещение СИБУРа. "От Кремля до Кремля" свяжет Нижний Новгород, Казань, Тобольск.Подписание соглашений между разработчиками и туроператорами состоялось в рамках презентации Всероссийского проекта "Музейные маршруты России".Проект "Музейные маршруты России" запущен министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации музеев и вовлечения в культурный оборот максимально большого количества исторически значимых объектов показа. Главная задача проекта – поиск, создание и внедрение современных механик продвижения музеев, с помощью которых культурное, этнографическое и природное наследие Российской Федерации становится доступнее и ближе гражданам России и зарубежным туристам. В Тюменской области мероприятия проходят в привязке к Всероссийскому культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут".
https://ria.ru/20221027/tyumen-1827245460.html
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туризм, новости - туризм, тюменская область, тюмень, тобольск, дмитрий менделеев, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, новости культуры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Тюменская область, Тюмень, Тобольск, Дмитрий Менделеев, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, Новости культуры
18:30 27.10.2022
 
В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты

В Тюменской области и соседних регионах появятся тематические туры по музеям

© Depositphotos.com / MatyasВид на Тобольск и церковь святых праведных Захария и Елизаветы
Вид на Тобольск и церковь святых праведных Захария и Елизаветы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Depositphotos.com / Matyas
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Соглашение о развитии новых музейных маршрутов подписали в Тюмени руководители туристических компаний и музейно-просветительского объединения Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.
Все маршруты являются межрегиональными. Так, маршрут "Сибирское наследие декабристов" объединит музеи в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Курган, Омск. "Менделеевский экспресс", помимо знакомства с жизнью и историей научных открытий ученого Дмитрия Менделеева, предложит лабораторный практикум в Тобольском индустриальном институте и посещение СИБУРа. "От Кремля до Кремля" свяжет Нижний Новгород, Казань, Тобольск.
Подписание соглашений между разработчиками и туроператорами состоялось в рамках презентации Всероссийского проекта "Музейные маршруты России".
Проект "Музейные маршруты России" запущен министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации музеев и вовлечения в культурный оборот максимально большого количества исторически значимых объектов показа. Главная задача проекта – поиск, создание и внедрение современных механик продвижения музеев, с помощью которых культурное, этнографическое и природное наследие Российской Федерации становится доступнее и ближе гражданам России и зарубежным туристам. В Тюменской области мероприятия проходят в привязке к Всероссийскому культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут".
Ярмарка в Ялутовске - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
16:36Туризм
Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТюменская областьТюменьТобольскДмитрий Менделеевтуристыкуда поехать в выходныекуда поехатьНовости культуры
 
 
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