В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты
В Тюменской области и соседних регионах появятся тематические туры по музеям
© Depositphotos.com / MatyasВид на Тобольск и церковь святых праведных Захария и Елизаветы
© Depositphotos.com / Matyas
ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Соглашение о развитии новых музейных маршрутов подписали в Тюмени руководители туристических компаний и музейно-просветительского объединения Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.
Все маршруты являются межрегиональными. Так, маршрут "Сибирское наследие декабристов" объединит музеи в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Курган, Омск. "Менделеевский экспресс", помимо знакомства с жизнью и историей научных открытий ученого Дмитрия Менделеева, предложит лабораторный практикум в Тобольском индустриальном институте и посещение СИБУРа. "От Кремля до Кремля" свяжет Нижний Новгород, Казань, Тобольск.
Подписание соглашений между разработчиками и туроператорами состоялось в рамках презентации Всероссийского проекта "Музейные маршруты России".
Проект "Музейные маршруты России" запущен министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации музеев и вовлечения в культурный оборот максимально большого количества исторически значимых объектов показа. Главная задача проекта – поиск, создание и внедрение современных механик продвижения музеев, с помощью которых культурное, этнографическое и природное наследие Российской Федерации становится доступнее и ближе гражданам России и зарубежным туристам. В Тюменской области мероприятия проходят в привязке к Всероссийскому культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут".