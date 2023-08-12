https://ria.ru/20230812/eksgumatsiya-1889656462.html

Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат, пишут СМИ

Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023

Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат, пишут СМИ

Во Львове приходится эксгумировать останки погибших советского периода, чтобы похоронить украинских военных, которым не нашлось места на кладбище, сообщает... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T01:43

2023-08-12T01:43

2023-08-12T01:43

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Во Львове приходится эксгумировать останки погибших советского периода, чтобы похоронить украинских военных, которым не нашлось места на кладбище, сообщает издание Economist. Ранее мэрия Львова сообщила, что останки 653 человек были эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле, где находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода. По словам властей Львова, останки планируют перенести на другое кладбище. Журнал рассказывает о Виталии Чековском, который вместе с двумя сослуживцами был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище. Согласно газете, несколько недель назад в этой могиле покоился кто-то другой. Отмечается, что ранее погибших недавно украинцев хоронили в другой части кладбища, но вскоре места перестало хватать. Поэтому руководство решило воспользоваться местом военного мемориала, построенного при СССР. При выкапывании новых могил были обнаружены скелеты. По мнению директора кладбища Александра Дмитриева, большая часть найденных погибших были "из НКВД". По информации издания, с апреля, "чтобы освободить место для новых умерших", эксгумации подверглись останки 560 человек. При этом, как утверждает Дмитриев, Виталий Чековский стал 507-м человеком, похороненным на Лычаковском кладбище с начала конфликта. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Ранее власти Львова решили переименовать еще 20 улиц. Изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии Ивана Павлова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230513/pamyatnik-1871511094.html

https://ria.ru/20230327/pamyatnik-1860956393.html

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