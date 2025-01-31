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Путь "Ермака". Судьба первого в мире арктического ледокола

Путь "Ермака". Судьба первого в мире арктического ледокола - РИА Новости, 31.01.2025

Путь "Ермака". Судьба первого в мире арктического ледокола

О регулярных плаваниях по Северному Ледовитому океану задумывались ещё в Российской Империи. Возможность доставлять грузы к устьям сибирских рек могла вывести российскую экономику на совершенно новый уровень. На излёте XIX века при содействии русского вице-адмирала Степана Макарова был построен первый в мире арктический ледокол — "Ермак".

2025-01-31T16:49:00+03:00

2025-01-31T16:49:00+03:00

2025-01-31T18:50:00+03:00

история русского флота

красин (ледокол)

северный ледовитый океан

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кронштадт

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Испытание льдами. История освоения Северного морского пути Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.17 октября 1898 года в английском городе Ньюкасл спустили на воду российское судно "Ермак". Это был первый в мире ледокол арктического класса и "дедушка" современного русского ледокольного флота. Как в Россия налаживала регулярное судоходство в арктических льдах, рассказала сотрудник Музея морского и речного флота Элина Крылова.— Элина Андреевна, расскажите, чем "Ермак" отличался от других ледоколов? Ведь их строили и раньше.— "Ермак" был первым в мире ледоколом арктического класса. Если до этого времени ледоколы по большей части были речными или портовыми, то "Ермак" мог выходить в арктический бассейн, в северные моря и был достаточно мощным для плавания в этих местностях.— Как удалось спроектировать ледокол, пригодный для арктических плаваний?— Конструкция "Ермака" отличалась рядом новшеств. Прежде всего, ледокол обладал особой формой корпуса. Она была бочкообразной со специальным ледовым усилением в районе ватерлинии – с ледовым поясом, как его еще называли. Такая конструкция обеспечивала "Ермаку" повышенную прочность и способность противостоять воздействию льда. Второй важной особенностью ледокола была форма его носа. Она позволяла ему с ходу заходить на кромку льда и разламывать его своим весом.Более того, ледокол "Ермак" был очень мощный. Судно могло осуществлять активное плавание в очень тяжелой ледовой обстановке там, где раньше пасовали другие ледоколы. Согласно расчетам, Ермаку было по силам успешно бороться даже с ледяным панцирем двухметровой толщины. Опять же, это только расчеты – на практике всё равно возникали трудности. Но это был самый первый наш арктический ледокол – понятно, что могли быть допущены ошибки. Паровые машины мощностью 2500 лошадиных сил каждая приводили в движение гребные винты на корпусе ледокола. Три из них были расположены в корме судна, а четвертый – в носовой части под килем. Это достаточно интересное явление, сейчас в основном винты располагают иначе. Такое расположение винтов должно было облегчить передвижение корабля во льдах. Передний винт создавал поток воды, который отбрасывал отколовшиеся ледяные куски в сторону. Кроме того, наличие винта под носом улучшало возможность судна двигаться задним ходом, что тоже очень важно в ледовой обстановке.Более того, наш русский вице-адмирал Степан Осипович Макаров очень интересовался вопросом непотопляемости кораблей. И накопленные им к тому времени наработки по данной проблеме были использованы при создании нового ледокола. Корпус "Ермака" был разделен на 44 водонепроницаемых отсека. Эти отсеки помогали поддерживать непотопляемость судна.— Какую роль сыграл в создании "Ермака" вице-адмирал Макаров? Ведь ему и принадлежала идея создания первого арктического ледокола?— Да, именно так. Но почему вдруг у Макарова возникла эта идея? Как говорил Степан Осипович, Россия своим главным фасадом выходит на Северный Ледовитый океан. Поэтому хорошо было бы иметь такие суда, которые позволят исследовать этот край и обеспечить проход судов к устьям крупных северных рек. При этом Макаров был не только инициатором постройки ледокола. Он продвигал эту идею непосредственно в правительстве Российской империи, а затем контролировал разработку и строительство ледокола. Благодаря нему, по сути, "Ермак" и был построен. Но Макаров был не одинок в своих устремлениях. Его идею поддержал знаменитый химик Дмитрий Менделеев. И благодаря ученым возможностями использования ледоколов для торгового мореплавания удалось заинтересовать министра финансов Сергея Юльевича Витте. Уже при его содействии идея строительства "Ермака" и была реализована.- А где проходило строительство такого мощного судна?- Первоначально, чтобы определить, где лучше строить "Ермак", планировали даже устраивать конкурс. Выбирали между Копенгагеном в Дании, Ньюкаслом в Англии и Эльбингом в Германии. В этих городах находились знаменитые в то время крупные судостроительные предприятия. В итоге выбрали английскую фирму "Армстронг, Витворт и Ко.", расположенную в Ньюкасле, и решили строить там.— Почему "Ермака" не стали строить на отечественных верфях?— По одной из версий, российские верфи в то время были очень нагружены строительством военных судов. К тому же, предполагалось, что строить ледокол дешевле будет заграницей – не нужно заниматься импортом деталей и прочего.17 (29) октября 1898 года состоялся спуск ледокола на воду. В Англии, как и в России, существовала традиция в момент спуска корабля разбивать бутылку шампанского об его форштевень (носовая оконечность корабля – прим. ред.) и торжественно оглашать имя судна. Этот обряд крещения был доверен Марии Николаевне Васильевой, супруге будущего капитана судна Михаила Петровича Васильева.— А как для первого в мире арктического ледокола выбирали имя?— Про имя тоже достаточно интересная история. Если посмотреть различные ранние письма Макарова, воспоминания о строительстве ледокола, то имя "Ермак" там вообще не фигурирует. Первоначально Степан Осипович предлагал построить два ледокола. Это, кстати, потом будет сделано. Второй ледокол по проекту "Ермака" – "Святогор" – построят гораздо позже. Это будущий "Красин". Так вот, Макаров предполагал назвать свои ледоколы по имени речных бассейнов, где они будут использоваться. Сначала думали о названиях "Енисей" и "Обь". Потом и наименование "Енисей" сменилось на "Добрыню Никитича" и просто "Добрыню". Но весной 1898 года, когда корпус ледокола уже формировался на стапелях, было решено назвать его "Ермак". Считается, что такое наименование ледокол получил по ходатайству иркутского и томского купечества.— Как "Ермак" начинал свою службу?— 21 февраля 1899 года "Ермак" вышел из Ньюкасла в Кронштадт. 1 марта он вошел во льды Финского залива и оправдались все предположения Макарова. Двигаясь со скоростью семи узлов, "Ермак" легко преодолевал ледяные поля на своем пути. 4 марта он вошел в Кронштадтскую гавань. Причем прибытие нового судна было встречено триумфально. Огромные толпы народа встречали невиданный корабль. Еще в море недалеко от Кронштадта тысячи людей вышли по льду навстречу ледоколу. И уже через несколько лет "Ермак" вышел в море и направился к Ревелю освобождать затертые во льдах торговые пароходы. Так, по сути, началась его служба, служба нашего "дедушки" русского ледокольного флота.— Какие задачи возлагали на первый в мире арктический ледокол?— Во-первых, "Ермак" занимался освобождением судов, застрявших во льдах. Например, в марте 1899 года, сразу же по приходу в Кронштадт Ермак ушел освобождать 11 пароходов, затёртых во льдах Балтийского моря, и сопроводил их в Санкт-Петербургский порт. Вторая не менее важная задача – это исследование северо-западной части Новой земли. В 1901 году началась первая экспедиция на "Ермаке" в Северный Ледовитый океан. Она заключалась в исследовании пути по северной стороне Новой земли и одновременно определения западного берега этого острова. С началом войны, в 1914 году, ледокол был мобилизован и зачислен в состав Балтийского флота. Его планировали использовать для снятия с камней германского легкого крейсера "Магдебург". Однако из-за сильного разрушения последнего от этой затеи отказались. Революция 1917 года — "Ермак" в Кронштадте. Революция революцией, но лед никто не отменял. И всю зиму и весну ледокол обеспечивал сообщение между Кронштадтом, Гельсингфорсом (Хельсинки — прим. ред.) и Ревелем (Таллин — прим. ред.). 22 февраля 1918 года, в связи с приближением к Ревелю немецких войск, ледокол обеспечивал проводку судов в Кронштадт, а с 12 марта по 22 апреля состоялся знаменитый ледовый переход Балтийского флота из финских баз в Кронштадт. И "Ермак" как раз провел среди льдов более 200 кораблей и судов. Переход Балтийский флот совершал отрядами. И сопроводив очередной из них, ледоколу вновь пришлось возвращаться в Гельсингфорс. За этот ледовый поход команда "Ермака" была награждена почетным красным знаменем. Казалось бы, мирный ледокол можно использовать в военное время. Забегая вперед, скажу больше – он даже в Великой Отечественной войне участвовал. Тогда не хватало ледоколов у нас на проводке судов, и через Атлантику, и по Северному морскому пути. И старые ледоколы "Ермак" и "Красин", построенные в конце XIX и в начале XX века, тоже использовались для проводки судов. — А что сейчас с "дедушкой" русского ледокольного флота? — "Ермак" до нашего времени не сохранился, к сожалению. В 1960-е годы его отдали под слом. Тогда ещё не появилось идеи делать из судов музеи. Тогда уже существовал музей на крейсере "Аврора", но к этой идее всё равно ещё только приходили. Но зато, можно сказать, систершип (корабль того же типа — прим. ред.) "Ермака", ледокол "Красин" до сих пор стоит и действует как музей в Санкт-Петербурге. Его в свое время, в 1990-е годы, отстояли. Хотя тоже планировалось его сдать под слом. Создание "Ермака" открыло эпоху регулярных проводок судов по Северному морскому пути. В следующие десятилетия строительство арктических ледоколов продолжалось. Новый виток развитие русского ледокольного флота получило уже в послевоенное время — с покорением мирного атома. В 1959 году в практические плавания отправился первый в мире русский атомоход "Ленин". Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zsc9LCS

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